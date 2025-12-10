El Gobierno renuncia a 60.000 millones en créditos de la UE para asegurar 25.000

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La debilidad parlamentaria del Gobierno vuelve a colarse en el Plan de Recuperación que da acceso a los fondos europeos. Tras semanas de intensas negociaciones con la Comisión, el Ejecutivo ha reordenado y simplificado los hitos y las reformas comprometidas en el documento, en un intento de priorizar la llegada de 25.000 millones de euros pendientes en ayudas directas, renunciando a buena parte de los fondos que debían llegar vía crédito. Los cambios pactados y aprobados ayer en Consejo de Ministros permitirán, a su vez, desligar parte de los hitos a su paso por el Congreso. Todo un alivio ante la compleja aritmética parlamentaria actual.

El escenario de debilidad parlamentaria obliga a centrar todos los esfuerzos en sacar el máximo provecho al resto de millones que aún quedan por llegar a la economía. De ahí los cambios en la nueva adenda al Plan de Recuperación. Cuerpo recordó que «la Comisión Europea ya solicitó en junio una revisión de los planes para agilizar los procesos y maximizar la llegada de los fondos", ante unos plazos muy ajustados que fijan el 31 de agosto como fecha límite para el plan. Con las modificaciones y las menores cargas previstas ahora, Economía aspira a agilizar esos 24.700 millones que quedan pendientes de ayudas a fondo perdido del plan, del que ya se han percibido 55.000 millones de los 80.000 disponibles para España. Entre las modificaciones, se suman más de 300 millones al programa europeo de supercomputación o 2.500 millones adicionales para un esquema de ayudas que movilizará inversiones vinculadas a la descarbonización o a la transición energética. A estos cambios acompaña la renuncia a la mayor parte del dinero que iba a llegar vía crédito. En total, 83.100 millones de euros que, finalmente, se quedarán en unos 22.800 millones. Es decir, 60.000 millones menos de lo previsto, que, según explicó Cuerpo, se podrán compensar con la propia financiación del Estado en el mercado nacional.