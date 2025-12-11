La hucha de las pensiones se llena con 4.300 millones de las cotizaciones extras

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como ‘hucha de las pensiones’ sigue llenándose poco a poco gracias a los ingresos derivados de las subidas de las cotizaciones sociales aprobadas por el Gobierno con el fin de amortiguar el retiro de la generación del ‘baby boom’. En concreto, a 30 de noviembre el valor del fondo es de 13.683,81 millones de euros, según informó este miércoles el Ministerio de Seguridad Social. De esta forma, este fondo cerrará este año por encima de 14.000 millones de euros acumulados, el nivel más alto desde diciembre de 2017. En lo que llevamos de año, la ‘hucha’ ha recibido dotaciones por un valor de 4.307,16 millones de euros, de los que 3.970,31 provienen del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y 319,1 de rendimientos del Fondo. Los 17,75 millones restantes proceden de dotaciones de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Pese al nivel alcanzado en 2025, esta cifra aún se encuentra muy lejos de los 66.815 millones de euros que la hucha llegó a tener en el año 2011, antes de que el PP utilizara en 2012.