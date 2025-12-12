La UE lo confirma: todos los paquetes pequeños de Shein o Temu pagarán una tasa de 3 euros extra

Publicado por Olatz Hernández Creado: Actualizado:

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han acordado este viernes fijar una tasa provisional de aduanas de 3 euros para los paquetes pequeños que lleguen al bloque comunitario desde terceros países. Este importe empezará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y se mantendrá en vigor hasta que se acuerde una solución permanente para estos bienes de bajo coste que llegan a Europa, principalmente desde China, que se prevé que llegue en 2028. La tasa se aplicará a los paquetes pequeños de plataformas como Shein y Temu. Y es que estos envíos entran actualmente a Europa libres de tasas, lo que genera "una competencia injusta con vendedores europeos, además de riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y altos niveles de fraude y preocupaciones medioambientales". Este importe fijo se aplicará a todas las compras que lleguen a Europa de vendedores de terceros países cuyos vededores estén registrados en la ventanilla única de importación -lo que abarca al 93% de los envíos de comercio electrónico a la UE-. Se trata, en definitiva, de una solución temporal a un problema urgente y que es una medida distina a la propuesta de una "tasa de tramitación" que se está debatiendo en el bloque, en el contexto del paquete de reforma aduanero y el marco financiero plurianual.

La "tasa de tramitación" planteada por Bruselas también busca poner coto al "crecimiento dramático" que han experimentado estas importaciones en los últimos años y promover el "made in Europe", tal y como explicó en mayo el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. En un principio, la Comisión planteó una tasa de dos euros para estos paquetes para acabar con las exenciones de gravámenes que disfrutan las importaciones por debajo de los 150 euros y que benefician a las importaciones de bajo coste y que llegan en un 95% de las ocasiones desde China. En un principio, se calcula que esta tasa planteada por el Ejecutivo comunitario -y que podría sumarse en el futuro a la de tres euros impuesta por los Veintisiete- podría recaudar en torno a 3.000 millones de euros al año y lo que serviría para "compensar el coste" de trabajo de aduanas que suponen estos paquetes.