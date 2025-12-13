Díaz asegura que blindará el salario mínimo para que el alza sea «real»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que intentará pactar con patronal y sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, un tema en el que ha pedido a los agentes sociales «estar a la altura». «A esa mesa le pido que esté a la altura del país», ha dicho Díaz tras presentar el informe del comité de expertos que, tal y como reclamó Trabajo, ha planteado dos propuestas de incremento: un 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas exento de tributación o un 4,7 %, hasta los 1.240 euros brutos al mes en 14 pagas con tributación. Díaz ha lamentado que el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, esté anteponiendo «su candidatura a la reelección a hacer el bien de su país» pero ha asegurado que «no se resigna» y que se convocará inmediatamente a la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para abordar la subida. «Prefiero un acuerdo a otras realidades», ha asegurado. Tanto los sindicatos como las patronales han avanzado ya sus propuestas de incremento para 2026 y mientras que UGT y CCOO plantean que debe subir un 7,5 %, hasta los 1.273 euros brutos al mes, CEOE y Cepyme consideran que debe elevarse un 1,5 %, hasta los 1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades.

Blindar la subida legalmente

Asimismo, ha explicado que, en paralelo a la subida, se articulará otra norma, ya en consulta pública, para «blindar» legalmente que no se pueda absorber la subida del SMI con pluses o complementos. «Si una persona cobra un plus de peligrosidad ese plus no debe desaparecer cuando sube el SMI», ha añadido Díaz. «Vamos a subir el SMI y los vamos a blindar para que la subida sea real», ha incidido Díaz que ha subrayado que hay margenes empresariales para afrontar estos incrementos y ha reiterado la necesidad de que suban los sueldos en España. Díaz ha evitado pronunciarse sobre si prefiere la opción de tributación o no y ha señalado que «el Gobierno está en este informe». El informe recoge, entre otros datos, el mayor alcance del SMI en la población ocupada así como cambios en el perfil de quienes lo cobran. Así, señala que en 2018, un 11,7 % de quienes habían tenido algún episodio de empleo a lo largo del año percibieron el SMI y un 5,3 % lo hicieron durante todos los meses trabajados. En 2023, detalla, estos porcentajes ascienden al 20,4 % y al 7,8 %, respectivamente, «lo que muestra la extensión del alcance del SMI en la población ocupada». También apunta que el perfil de la persona que lo percibe ha cambiado con trabajadores de más edad y más experiencia laboral, que trabajan en empresas pequeñas, especialmente del sector agrícola, comercio y servicios. Díaz ha recordado que en los últimos 7 años el salario mínimo se ha incrementado un 61 % reduciendo la desigualdad. «Nadie cuestiona el SMI en nuestro país», ha incidido.