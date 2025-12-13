BBVA y OpenAI sellan una alianza estratégica para redefinir la banca con IA

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

BBVA y OpenAI han firmado una alianza estratégica destinada a redefinir el futuro de los servicios financieros a través de la inteligencia artificial (IA). El acuerdo, anunciado por el presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado y cofundador de OpenAI, Sam Altman, marca un nivel de colaboración «único y sin precedentes en la industria financiera para construir una nueva propuesta radicalmente pensada en el cliente e impulsar un modelo operativo más productivo y eficiente", ha explicado la entidad. Este acuerdo nace tras casi dos años de trabajo conjunto y representa una nueva fase de colaboración estratégica, con equipos de BBVA y OpenAI trabajando con objetivos comunes e inversiones conjuntas. Así, OpenAI impulsará la estrategia de IA de BBVA con la que el banco está transformando la experiencia de cliente, habilitando nuevas formas de trabajar y optimizando la operativa interna. "Fuimos pioneros en la transformación digital y móvil, y ahora nos adentramos en la era de la IA con una mayor ambición. Nuestra alianza con OpenAI acelera la integración nativa de la inteligencia artificial en todo el banco para crear una experiencia más inteligente, proactiva y totalmente personalizada, anticipándonos a las necesidades de cada cliente", ha asegurado Torres, durante el anuncio del acuerdo en la sede de OpenAI en San Francisco. El elemento diferencial de esta alianza es el papel de OpenAI en la co-creación de soluciones que permitan a BBVA acelerar su estrategia de transformación apalancada en la IA, anunciada recientemente. Esto implica que BBVA contará con un acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI —incluyendo talento experto y los modelos más avanzados— y trabajará mano a mano con sus equipos de ingeniería, investigación y de desarrollo de soluciones. Entre las diferentes líneas de trabajo, el acuerdo busca crear un asistente conversacional e inteligente capaz de acompañar a las personas en su día a día financiero, estableciendo un nuevo estándar de relación con el cliente que permitirá ofrecer un servicio diferencial. Además, ambas compañías desarrollarán conjuntamente otras soluciones para ayudar a los gestores comerciales a atender a sus clientes de manera completamente personalizada.