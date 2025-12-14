Los actuales jubilados y también los nuevos cobrarán más pensión

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

El nuevo año llega, una vez más, con una serie de cambios en las reglas de juego de cara a la jubilación. La novedad para 2026 es que, por primera vez en mucho tiempo, el tradicional y progresivo endurecimiento de las condiciones para acceder al retiro y retrasar, poquito a poco, la edad legal de jubilación convivirá con una nueva forma de calcular las nuevas pensiones (doble) que beneficiará, siempre, aunque por un tiempo limitado, a los trabajadores que entren en el sistema. Pasado este periodo transitorio, a partir de 2044, lo habitual será que el nuevo método recorte ligeramente las prestaciones, al menos a los que tengan carreras laborales largas y ascendentes. Pero, hasta ese momento, las pensiones serán más generosas para todos: los que ya están, que verán crecer sus nóminas un 2,7%, y los que llegan, aunque en 2026 accederán dos meses más tarde al retiro.

Sistema dual de cálculo

La mejor pensión de oficio Los que se jubilen a lo largo de 2026 tendrán un nuevo sistema para calcular su pensión que se aprobó en 2023, de la mano del entonces ministro José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España), y que convivirá hasta 2043 con la actual fórmula, que se implantará de forma progresiva hasta 2037. De esta forma, desde enero se podrá estimar la nueva jubilación con el método tradicional, que tiene en cuenta los salarios y las bases de cotización de los últimos 25 años (los 300 meses anteriores al retiro), o bien con el nuevo, en el que se tomarán las 302 bases de cotización más elevadas de los 304 meses anteriores a la jubilación, lo que obliga a revisar las cotizaciones de los 25 años y 4 meses anteriores al retiro.

La Seguridad Social escogerá de oficio el método que sea más ventajoso para el nuevo jubilado, es decir, el que arroje una pensión más alta. Pero el objetivo último de esta reforma es ampliar el periodo de cálculo a 27 años y ya, a partir de 2044, las nuevas pensiones se calcularán únicamente con los últimos 348 meses de cotización (29 años), de los que podrán descartarse las 24 peores mensualidades. Cuando esto ocurra, lo más habitual será un pequeño perjuicio para los nuevos jubilados, puesto que lo normal es que cuantos más años se tengan en cuenta, menos pensión se genere.

Edad oficial

Dos meses más para jubilarse Lo que no cambia es que, tal y como ocurre desde 2013, a partir de enero los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión y no tengan largas carreras laborales tendrán que sumar dos meses más de trabajo que ahora y haber cumplido al menos 66 años y diez meses. Se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65, la edad normal de retiro hasta 2013, para los profesionales que acrediten haber cotizado al menos 38 años y tres meses. Será el último año de transición: en 2027 la edad legal de retiro se elevará a los 67 años para quienes no hayan trabajado como mínimo 38 años y medio, que podrán seguir haciéndolo a los 65.

Jubilaciones anticipadas

Desde los 61 o 63 años También se retrasa dos meses el acceso a la jubilación anticipada, tanto en la voluntaria como en la forzosa. Desde enero la edad mínima para anticipar libremente el retiro será de 64 años y 10 meses (24 meses antes de la edad legal), aunque para ello habrá que haber cotizado al menos 35 años. Se mantiene la opción de poder prejubilarse a los 63 para los que hayan cotizado 38 años y tres meses. Si la jubilación anticipada es forzosa (procedente de un despido), se puede adelantar el retiro hasta cuatro años, por lo que en 2026 podrán hacerlo a los 62 años y diez meses, siempre que se haya trabajado un mínimo de 33 años, o a los 61 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses.

Sin embargo, abandonar antes de tiempo el mercado laboral no sale gratis: quienes lo hagan voluntariamente tendrán un recorte de entre un 21% y un 2,81%, merma que oscila entre el 0,5% y el 30% si el retiro es forzoso, dependiendo siempre de los meses que se adelante y del tiempo trabajado.Para aquellos que tengan una base reguladora por encima de la pensión máxima soportarán mayores recortes que en 2025 debido a otro calendario de aplicación progresivo.

Jubilación parcial

Hasta tres o cuatro años antes Tras la última reforma que entró en vigor el pasado abril, se puede acceder a la jubilación parcial hasta tres años antes de la edad ordinaria —cuatro en el caso de los trabajadores de la industria manufacturera-, es decir, desde los 62 años siempre y cuando se acrediten 33 años de cotización y haya un contrato relevo. Si no lo hubiera, podrán jubilarse de forma parcial a partir de la edad ordinaria de retiro: 65 años para los que hayan cotizado 38 años y tres meses y para los que no, 66 años y diez meses.

Revalorización con el IPC

Subida del 2,7% Las pensiones subirán en enero un 2,7%, en línea con la inflación media. Supondrá para los más de 9,4 millones de pensionistas un extra de unos 500 euros el año que viene, cuantía que se eleva para los jubilados hasta el entorno de los 570 euros. Mayor será el incremento que experimenten las pensiones mínimas y las no contributivas, que se elevarán por encima del IPC para mejorar las nóminas de los más vulnerables, aunque falta por saber la cuantía. La prestación máxima escala 0,115 puntos adicionales hasta los 3.359,6 euros, unos 92 euros más que en la actualidad.

Brecha de género

Las madres jubiladas dejarán de tener una subida extra en 2026. El complemento de género creado para compensarlas con un aumento de la pensión por cada hijo que tengan aumentará también el 2,7% general, después de incrementarse un 10% adicional en los dos últimos años. Así, crecerá casi un euro y pasará de los 35,9 euros actuales al entorno de los 36,9 euros. Además, previsiblemente este año se cambiará su diseño para que puedan acceder en las mismas condiciones madres y padres tras el nuevo tirón de orejas de Bruselas.

Integración de las lagunas

Padres y madres podrán beneficiarse de mejoras desde enero si su carrera laboral se vio afectada por el nacimiento o adopción de hijos. La actual normativa permite suplir en parte las llamadas lagunas de cotización, esto es, ‘rellenar’ los periodos en los que una persona no ha cotizado, pero con unos límites: sólo se pueden completar 48 meses al 100% con esa base mínima, mientras que si hay más meses sin cotizar, se integrarán al 50%. Sin embargo, a partir de 2026 y mientras la brecha de género sea superior al 5%, las mujeres podrán rellenar 60 meses que no hayan cotizado al 100% y 24 meses más al 80%, lo que mejora notablemente su pensión si han tenido interrupciones laborales por maternidad o cuidados. Los padres también podrán beneficiarse si su carrera laboral se vio afectada por el nacimiento o adopción de hijos, pero siempre que acrediten unos requisitos.