Pacto sobre los nuevos permisos de cuidados y duelo sin la CEOE

Los nuevos permisos por duelo y cuidados ponen ya la vista en el Congreso de los Diputados después de que el Ministerio de Trabajo alcanzara ayer un acuerdo exprés con los sindicatos para ampliar a diez los días por fallecimiento y crear un nuevo permiso de 15 días laborables para atender a familiares en la fase final de su vida y otro día retribuido para acompañar a una persona que se vaya a practicar la eutanasia.

No obstante, antes de que llegue a un Parlamento más que dividido y donde será muy complicado recibir su aval, esta medida será también objeto de un intenso debate dentro del propio Gobierno, donde no todos la ven con buenos ojos, más después de la férrea oposición manifestada por la patronal y ante la necesidad de no romper más las relaciones con Junts.

Han pasado apenas poco más de dos meses cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sorprendió a propios y extraños al anunciar su intención de ampliar a diez días el permiso por duelo y poner en marcha uno nuevo para permitir a los familiares cuidar a un enfermo en cuidados paliativos. "Nadie puede ir a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, una madre, un hijo, una hija o un amigo", justificó. Y, rápidamente, comenzó una nueva batalla con la patronal, que se lanzó a criticar una medida que calificó de "populista".

La familia política, fuera

Pese a que estas iniciativas suelen negociarse durante meses, o incluso años, como así ha sucedido con el Estatuto del Becario o la ley de prevención de riesgos laborales (por poner dos ejemplos recientes), Díaz aceleró su tramitación y envió a los agentes sociales antes de sentarse a la mesa con ellos el texto con un real decreto ley que es el que ahora los sindicatos han validado y que extiende de dos a diez los días (hábiles) de permiso en caso de fallecer el cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad del trabajador afectado, días además que pueden repartirse a lo largo de cuatro semanas.

La familia política, sin embargo, se queda fuera de esta ampliación. De igual manera, los nuevos quince días libres laborables para atender al cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta el segundo grado por consanguinidad que precisen de cuidados paliativos podrán repartirse, a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses.

Díaz cierra el acuerdo con los sindicatos en apenas tres reuniones, después de decidir apartar de la mesa a la patronal hace una semana, aunque es ahora cuando comienza el trámite complicado: que el texto se apruebe en el Consejo de Ministros y llegue al Parlamento con alguna esperanza de ser ratificado, algo, a día de hoy, muy poco probable.