La eólica rebaja en 4.600 M€ el recibo de la luz en España

La energía eólica se consolida como uno de los pilares del sistema energético y económico español, aunque atraviesa un momento clave marcado por los bloqueos regulatorios que amenazan su desarrollo. Esta fuente de energía renovable se afianzó en 2024 como la primera tecnología del mix eléctrico, con una producción de 59.378 GW y una cobertura del 24% de la demanda, según el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024, que presentaron este martes Deloitte y la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El sector aportó un 0,25% al PIB y permitió un ahorro en la factura eléctrica de los consumidores de 4.641 millones de euros en 2024, con una reducción media del precio mayorista cercana a los 20 euros por MWh. Desde 2012, el ahorro acumulado supera los 47.400 millones.

Pese a que la potencia instalada se situó en 2024 en los 31.679 MW, el sector advierte de que el ritmo actual es insuficiente para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

"El motivo es que la tramitación administrativa es muy compleja. Se aplican criterios diferentes en cada lugar de España e incluso entre cada uno de los proyectos. Esto está retrasando mucho el ritmo necesario para el crecimiento natural que demanda la industria", defendió Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.

Trabas administrativas

La realidad es que no faltan proyectos ni capacidad industrial pero las trabas administrativas y judiciales hacen casi imposible cumplir las previsiones para 2030.España debería estar instalando unos 4 GW eólicos al año, pero apenas alcanza un GW anual. Más de 10 GW cuentan con autorización administrativa de construcción, aunque unos 3 GW permanecen paralizados judicialmente en Galicia. A ello se suman 9,2 GW con declaración ambiental favorable pendientes de autorización y más de 17.000 MW bloqueados desde 2018, en su mayoría por informes ambientales desfavorables.

Según el sector, por cada megavatio instalado en los últimos años, cuatro no han llegado a desarrollarse. Entre los retos estratégicos que se marca la industria destaca la repotenciación del parque existente y la puesta en marcha de la eólica marina, pendiente de que se desarrolle la orden ministerial para la primera subasta piloto de este tipo de eólica.