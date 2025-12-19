La burocracia le cuesta a cada autónomo 200 horas y 3.000 €

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los trámites administrativos generan miles de horas extras no remuneradas que lastran el día a día de los trabajadores autónomos en España. Los más de 3,4 millones de profesionales de este colectivo dedican una media de 200 horas anuales exclusivamente a trámites burocráticos y al cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social, según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Este tiempo, que se resta directamente a la actividad productiva o al descanso personal, tiene un impacto económico directo. Con un coste medio de 15 euros por hora, la burocracia supone para cada trabajador por cuenta propia un desembolso anual de unos 3.000 euros, según los cálculos de esta organización. En términos agregados, el coste para el colectivo alcanza los 10.000 millones de euros al año y más de 650 millones de horas invertidas en gestiones administrativas. La magnitud del problema se amplifica si se compara con la jornada laboral media del sector. En un contexto en el que los autónomos trabajan de media 47 horas semanales, ATA estima que se destinan únicamente a cumplir con la administración alrededor de cuatro horas a la semana. En conjunto, el tiempo dedicado a la burocracia equivale al trabajo semanal completo de 278.000 autónomos. Más normas y costes Más allá del aspecto puramente económico, el coste también es social. Para nueve de cada diez autónomos las trabas burocráticas han aumentado en el último año, lo que reduce de forma significativa su capacidad de conciliación y descanso. «Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza», advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA. La situación se agrava en el caso de los trabajadores con empleados a su cargo, que en España suponen casi un millón, ya que a sus obligaciones personales deben sumar una creciente complejidad normativa en materia laboral, lo que multiplica el tiempo y los costes administrativos. «Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero nunca llega. Cada vez hay más normas, más trámites y más costes», denuncia Amor, quien reclama un cambio profundo en la relación entre la administración y los trabajadores por cuenta propia.

El coste para el colectivo alcanza los 10.000 millones de euros al año y más de 650 millones de horas invertidas en gestiones