Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Diputación de León aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el acceso a la vivienda de jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, dotada con un importe total de 385.000 euros. Esta iniciativa, impulsada por el área de Juventud, busca favorecer el impulso demográfico en el medio rural, especialmente en los municipios más pequeños, promoviendo el establecimiento y la fijación en ellos de población joven y facilitando su emancipación.

La convocatoria, que tiene consignado un importe total de 385.000 euros, cuenta con tres líneas de ayuda diferentes. Así, para la adquisición y edificación de vivienda establece una cuantía de 215.000 euros, para la rehabilitación y reforma 75.000 euros de crédito y para el alquiler 95.000 euros. Los beneficiarios podrán acceder a una ayuda directa de 2.900 euros en la primera línea, de 2.500 euros en la segunda y de 2.000 euros en la tercera, aunque el importe máximo de la subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste final presentado.

Podrán concurrir a las ayudas los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, hasta 39 años si es joven agricultor, que estén empadronados en municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes en el caso de las dos primeras líneas y de menos de 12.000 habitantes para la tercera línea.

El periodo subvencionable abarca actuaciones efectuadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 y el plazo para la presentación de solicitudes está abierto ya y concluirá el 15 de enero.

Las solicitudes se presentarán, preferentemente, a través de la sede electrónica de la Diputación. El formulario se encuentra localizado en el ‘catálogo de trámites’, dentro de ‘servicios relacionados con la ciudadanía’ y el área ‘ayudas y subvenciones’. También se podrán solicitar a través del registro general.

Estas subvenciones son incompatibles en todas sus líneas con otras ayudas concedidas a los beneficiarios con el mismo fin por parte de otras administraciones públicas.