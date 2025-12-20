Los trabajadores de Mercadona tendrán una semana más de vacaciones y otra paga extra

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Sorpresa de Navidad para los 110.000 trabajadores de Mercadona, que comenzarán el año con una mejora en sus condiciones laborales y salariales. El Comité de Dirección de la empresa presidida por Juan Roig ha acordado ampliar en una semana el periodo de vacaciones de sus empleados y abonarles una paga extra adicional en 2026 correspondiente a una mensualidad, según informó este viernes la compañía en un comunicado.

Con estas dos medidas, que tendrán un coste de 380 millones de euros, la cadena de supermercados líder en España pretende «continuar consolidando un modelo pionero en su sector en conciliación laboral y familiar, con puestos de trabajo estables y de calidad», que tan buenos resultados les está dando, según explica la firma. A partir del año que viene, el período de vacaciones para todos los empleados tanto de España como de Portugal pasa de 30 a 37 días anuales, una medida que se consolidará para el resto de ejercicios, con el objetivo de lograr un mayor compromiso por parte de la plantilla y un grado de satisfacción del 100%. «Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste de 100 millones de euros anual, el modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando», señala la nota de prensa.

Subida salarial del 8,5%

Además, Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Y lo hace tras haber incrementado en 2025 los salarios de la plantilla un 8,5%. «Con esta decisión, Mercadona reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados», argumentan. Mercadona da así una vuelta de tuerca a su política laboral que la colocan como «la mejor empresa de distribución alimentaria para trabajar en España», a juicio del periódico británico The Financial Times.