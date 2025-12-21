Pescaderías y carnicerías afrontan el primer asalto navideño con precios al alza

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Este lunes será un día de mucho ajetreo en los mercados, con las familias ultimando sus compras para el primer asalto de la Navidad; las pescaderías prevén una campaña similar a la del año pasado con las habituales subidas de precios, mientras que en las carnicerías ofrecen cordero y ternera que cotizan hasta un 20 % más caros. Así, las pescaderías afrontan estos días las subidas de precios habituales en las especies de pescado y de marisco más típicas de las fiestas, según los datos de la Federación española de Detallistas de Pescado (Fedepesca), con información de los establecimientos de Galicia, Andalucía, Cataluña, de CyL y de Valencia. La directora de Fedepesca ha señalado que los pedidos en las pescaderías se han animado estos últimos días, pero dadas las fechas de la Nochebuena este año, a mitad de la semana, se prevé que en los próximos días se produzcan mayores incrementos en los mostradores. Aunque los precios de las especies más navideñas ya han subido, según Álvarez, ha indicado que se trata de repuntes propios de las fechas y habituales de otros años, que incluso «estrechan» el margen de ventas de los pescaderos, para no perder a sus clientes y que también están relacionados con el impacto de los temporales en la oferta. Las pescaderías están notando también el aumento de consumidores que deciden celebrar las fiestas fuera de casa, en la hostelería, y un crecimiento en los pedidos de productos ya listos, como mariscos preparados y cocidos; Álvarez ha apuntado casos como el de Cataluña, donde la Nochevieja es más fuerte para las ventas de los pescaderos que la Nochebuena. «Los reyes (de las ventas) son los mariscos, como la centolla, las gambas, los langostinos y las nécoras, además de los pescados de tamaños grandes que se pueden compartir, que se meten al horno y se pueden asar», según Álvarez, quien ha recordado que en las pescaderías también hay especies del mar y de la acuicultura más asequibles para los platos de las mesas navideñas. En el caso del sector cárnico, la ternera cotiza ahora un 20 % más cara que hace un año mientras la de cordero (también de amplia demanda en Navidad) está entre un 16 y un 19 % más caro que hace un año. A pesar de ese encarecimiento de ternera y cordero, uno de los principales mercas del país, Mercabarna, prevé distribuir un 8 % más de carne.