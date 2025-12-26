Los nuevos jubilados cobran por primera vez más de 1.700 euros al mes

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El año termina con dos nuevos récords en la nómina de las pensiones. Por primera vez en la historia los trabajadores asalariados que accedieron al sistema cobran una nómina como jubilados por encima de los 1.700 euros, 200 euros más que apenas tres años atrás, según se desprende de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión.

Estas pensiones más generosas, que además se irán incrementando más y más en los próximos años y décadas, están llevando a la Seguridad Social a un desembolso récord. Así, como ya es tradición, el año termina marcando un nuevo máximo en gasto en pensiones, que en 2025 se ha disparado hasta superar por primera vez la barrera de los 210.000 millones de euros para pagar las nóminas de más de diez millones de personas, en su mayor parte jubilados.

En concreto, la Seguridad Social ha destinado a lo largo de este año un total de 189.598 millones de euros para abonar 10,4 millones de prestaciones contributivas a 9,4 millones de beneficiarios (un millón cobran dos pensiones, como puede ser de jubilación y viudedad), lo que supone un aumento del gasto del 6,2%, puesto que en 2024 fueron 178.500 millones abonados.

21.800 millones para los funcionarios La nómina de diciembre ha vuelto a marcar un nuevo récord y ya se dedican cada mes un total de 13.750 millones de euros para el pago de las pensiones. Con este último abono, el Estado ha pagado 162.985 millones de euros para las doce nóminas mensuales ordinarias, a las que hay que sumar los 26.413 millones de las dos pagas extra que se reparten en junio y en noviembre, con lo que el resultado final alcanza los 189.598 millones mencionados.

No obstante, el gasto en pensiones supera la barrera de los 210.000 millones (cerca de 211.500 millones) si se añaden las pensiones de los más de 735.000 funcionarios de las clases pasivas, a las que el Gobierno tiene que dedicar un presupuesto en 2025 de más de 21.800 millones tras pagar la última nómina de diciembre, de unos 1.715 millones de euros.