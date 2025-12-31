El euríbor cierra el año con la quinta subida y destroza el alivio hipotecario

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Con el de diciembre, ya son cinco meses consecutivos en los que el euríbor traza una curva ascendente. El que es el índice de referencia para la mayoría de hipotecas a tipo variable cerrará el año con una media del 2,27% (a falta de un dato diario), alcanzando así los niveles más elevados desde marzo, cuando llegó al 2,4%. Y es que durante muchos meses, los hipotecados han visto con alivio cómo su cuota mensual se ha ido rebajando. Todavía sigue siendo así para los hipotecados con revisión anual, pero no es el mismo caso para los que tengan contratada la revisión semestral. La principal lectura es que tras varios años de una volatilidad elevada para el euríbor, al año actual ha estado marcado por una fase de clara estabilización. Si desde 2016 hasta que se produjo la invasión rusa en Ucrania en 2022 el índice se mantuvo en terreno negativo, el pico inflacionista que se registró entonces llegó a elevar el euríbor hasta el 4,15%, lo que generó un gran contratiempo para los hipotecados a tipo variable. Laura Martinez, portavoz del comparador hipotecario iAhorro, destaca que «estamos ante un euríbor mucho menos volátil que en años anteriores, algo que también ha supuesto una cierta decepción para quienes esperaban descensos mucho más acusados». Ahora, todas las señales parecen indicar que para el euríbor, el escenario a corto plazo seguirá marcado por nuevas subidas, aunque no muy pronunciadas. Y es que el mercado descuenta nuevas bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que cerró en julio el ciclo bajista con las tasas al 2%, denominado como tipo neutral, ya que ni estimula ni frena la actividad. En ese mismo nivel permanecen desde entonces y los expertos coinciden en que la reunión que el organismo mantendrá en Fráncfort en febrero no traerá cambios al no haber grandes motivos para ello, teniendo en cuenta que la inflación de la zona euro permanece bajo control, anclada en un 2,1%. Así las cosas, en estos momentos, quien tenga contratada una hipoteca de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% y una revisión semestral, pasará de pagar 638,16 euros a pagar 654,71 euros, lo que supone un encarecimiento de 16,54 euros al mes. En cambio, si la póliza firmada es a revisión anual, pasará de pagar 667,39 euros a tener que abonar 654,71, es decir, un ahorro de 12,68 euros al mes. Un dato que evidencia que el mercado está al rojo vivo es que, según el INE, ya se registran 16 meses consecutivos de crecimiento en la firma de hipotecas. Además, los expertos creen que 2025 cerrará con más de 500.000 pólizas firmadas en España.

