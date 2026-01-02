Cuerpo mantiene previsión de crecimiento del 2,2 %

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Carlos Cuerpo mantiene la previsión de crecimiento del PIB español en el 2,2 % para el nuevo año y el objetivo de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 que plasme las prioridades de la política económica del Gobierno. En una entrevista en la SER, Cuerpo ha mantenido la previsión de que la economía española haya crecido un 2,9 % en 2025 y ha señalado que esas buenas cifras ya arrastran una base muy sólida para 2026 que, de hecho, hace que «nada más abrir la persiana» España ya está creciendo este primer día del año «en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales». «Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar», ha subrayado el ministro, que ha apuntado que ya se puede identificar un cambio «estructural» en la economía española, no un elemento «coyuntural o de corto plazo». Cuerpo ha opinado que es posible mantener ese crecimiento aun con las cuentas prorrogadas, puesto que el Gobierno está siendo capaz de desarrollar su agenda de inversiones y de reformas, lo que no quita, ha puntualizado, que «por supuesto» vaya a «hacer el esfuerzo» para conseguir aprobar unos nuevos presupuestos. En este sentido ha indicado que el Ejecutivo ya ha dado los primeros pasos y que el siguiente será poner sobre la mesa el borrador de presupuestos de la Administración General del Estado y a partir de ahí intentar aprobarlo en el Congreso. Entre los retos del nuevo año, el ministro de Economía, Comercio y Empresa ha detallado que el Gobierno aprobará este mes de enero la norma que limitará las condiciones de los créditos al consumo para incrementar su transparencia y fijará un plazo mínimo de 24 horas para la aceptación de la oferta por parte de los consumidores. También ha dicho que espera que en enero se pueda acordar una nueva subida del salario mínimo en el ámbito del diálogo social, a partir del camino marcado por el grupo de expertos. Asimismo, ha anunciado y se ha comprometido a que este año se pueda introducir la inteligencia artificial en la interacción entre las empresas y las administraciones públicas, por ejemplo, para que las pymes puedan solicitar ayudas directamente a través de plataformas, evitándoles «ir de mostrador en mostrador». La idea, ha explicado, es que a través de un buscador, las pymes puedan primero comprobar a qué ayudas o subvenciones tienen acceso y a continuación hacer la aplicación.