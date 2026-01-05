París suspenderá la importación de frutas de Sudamérica con sustancias prohibidas

Publicado por Agencias París Creado: Actualizado:

Francia suspenderá próximamente la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas en la Unión Europea, anunció este domingo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. «En los próximos días se emitirá una orden, por iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim», informó Lecornu en un mensaje en redes sociales. El jefe del Ejecutivo precisó que en base a esa decisión «ya no se permitirá el ingreso al territorio nacional de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar». Además, señaló que «se realizarán controles reforzados por una brigada especializada para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias». Esta medida es «un primer paso para proteger nuestras cadenas de suministro y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, una verdadera cuestión de justicia y equidad para nuestros agricultores», dijo Lecornu. Se trata de una medida cautelar, que consiste en suspender la importación de alimentos de Sudamérica que contienen sustancias prohibidas en Europa, para tratar de calmar una de las principales causas de la oposición del sector agrícola francés al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, cuya firma se ha pospuesto hasta el 12 de enero, precisó la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en una entrevista al rotativo La Tribune Dimanche. La ministra de Agricultura reiteró además su llamamiento a la distensión del sector agrícola, mientras los sindicatos agrícolas, que se reunirán con el primer ministro a principios de la próxima semana, buscan reactivar sus esfuerzos de movilización, en particular en respuesta a la crisis de la dermatosis bovina o contra Mercosur. El sector agrícola francés también está en contra de la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC), del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) y el Mecanismo de Acceso a Mercados y Financiación (MACF) por sus siglas en francés.