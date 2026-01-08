Cómo exprimir al máximo los festivos de 2026: 23 días de vacaciones pidiendo solo 3 días libres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Enero es sinónimo de vuelta a la rutina tras un tiempo de descanso, pero son muchos los que ya tienen la vista puesta en sus próximos días libres. Durante este primer mes algunos organizan su calendario para aprovechar al máximo los días de vacaciones. Y es que, en 2026 los festivos son muy jugosos: WeRoad ha detectado que seleccionando días estratégicos del calendario es posible alargar los puentes y tener 23 días de vacaciones con solamente 3 libres.

“Aunque es cierto que las reservas de última hora son comunes entre los millennials, los puentes de este año son muy atractivos, lo que nos lleva a una planificación temprana de las vacaciones. A esto se suman los descuentos que muchas empresas del sector travel realizan en enero como promociones Early Bird que en ocasiones pueden ser incluso más atractivas que el last minute”, explica Daniel Martínez, marketing manager de WeRoad en España.

Las mejores fechas para conseguir más vacaciones con menos días libres

Enero. De Año nuevo al Día de Reyes. Con solamente dos días (2 y 5 de enero), muchos seguro que han podido disfrutar de unas vacaciones de casi una semana completa.

Abril. Tomando jueves y viernes (viernes y lunes en Cataluña), puedes tener nueve días de descanso, perfecto para visitar destinos como Cabo Verde, un destino en tendencia este 2026 que esconde playas de arena dorada y aguas cristalinas en las que disfrutar de su clima cálido.

Mayo. Aprovecha el Día del Trabajador y añade uno o dos días libres más para descubrir Europa a destinos como Dublín o bien Escocia y las Highlands. Además, alargando unos días por delante o por detrás de este fin de semana largo, los vuelos saldrán un poco más económicos al no viajar justo en esas fechas clave.

Octubre. El 12 de octubre es uno de los festivos por excelencia en nuestro país y muchos aprovechan este Día de la Hispanidad para hacer sus escapadas. Incluso muchos prefieren coger cuatro días libres después del lunes festivo y alargar todavía más para hacerse un viaje de media o larga distancia a destinos como Egipto o Turquía.

Diciembre. En 2026 el puente de diciembre es uno de los mejores del año. El festivo del 6 de diciembre (domingo) se pasa al lunes en muchas comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Madrid, entre otras) y con solo tres días puedes hacer nueve días completos de descanso. Este mes es ideal para visitar destinos como Noruega o Islandia para esos que buscan paisajes invernales y auroras boreales. Para esos otros que optan por el calor en destinos que mezclan cultura y las playas paradisiacas, un viaje combinado por Sri Lanka y Maldivas es una buena alternativa.