El recibo de la luz sube un 15,5% en 2025 y es el tercero más elevado de la historia, según Facua

El recibo de la luz para un usuario medio con la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encareció un 15,5% en 2025, siendo así la tercera factura más elevada de la historia, tan solo por detrás de 2021 (1.116,04 euros) y 2022 (1.538,53 euros), según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, la factura anual representó 975,88 euros en el último año, frente a los 845,26 euros de 2024, suponiendo una media mensual de 81,32 euros en 2025.

Febrero fue el mes con la factura más alta de 2025, cuando se situó en los 95,70 euros para un usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales, según el parámetro para el estudio de la organización-.

En lo que respecta a la evolución mensual, el recibo ha subido un 7,7% en diciembre, situándose en los 87,00 euros, frente a los 80,76 de noviembre. Se trata del tercer recibo más elevado de todo 2025, teniendo solo por delante los 95,70 euros de febrero y los 91,69 de enero.

Desde enero de 2025, el kW de potencia contratada está en 14,14 euros al mes -suma de los cargos y peajes en horario punta y valle más el margen de comercialización-. Este mes de diciembre, el precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 28,27 céntimos en horario punta, 19,48 céntimos en el llano y 14,78 céntimos en el valle.

Así, el precio de la energía ha subido un 2,7% en horario punta con respecto a diciembre del año pasado, mientras que ha bajado un 11,9% en el llano y un 14,5% en el valle.

PIDE "MODIFICACIONES DE CALADO" EN EL SISTEMA DE FIJACIÓN DE TARIFAS.

Por otra parte, Facua ha instado al Gobierno "a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio de las grandes eléctricas" y ha reivindicando "modificaciones de calado en el sistema de fijación de tarifas para evitar que las energías más caras sigan inflando la tarifa semirregulada".

Así, la organización ha recordado que reclama desde 2021 que la nuclear y la hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo, lo que, en su opinión, evitaría "los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora".

Además, Facua ha criticado la ausencia de actuaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social.

Igualmente, ha pedido medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas, ya que, según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de 1.000 millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.