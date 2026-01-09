Moeve y Galp desafían a Repsol al fusionar refinerías y su red de gasolineras

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Movimiento de calado en el sector energético. Moeve —antigua Cepsa— y Galp negocian la creación de dos líderes energéticos con la fusión de su red de gasolineras y petroleras en la Península Ibérica. La combinación de negocios propuesta reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, lo que en la práctica supone plantar cara a Repsol como la primera petrolera española. El acuerdo alcanzado no es vinculante pero el mero hecho de haberlo hecho público parece indicar que las conversaciones se encuentran muy avanzadas.

hora, ambas compañías evaluarán la creación de dos plataformas energéticas. Por un lado, una industrial, centrada en refino, química, trading, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono- que está orientada al servicio de clientes empresariales (IndustrialCo). Por otro, una plataforma de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas (RetailCo).

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial mientras que la firma portuguesa mantendrá una participación superior al 20%. Por otro lado, los actuales accionistas de las dos compañías tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación planteada excluye otros negocios de Galp, como exploración y producción, renovables, suministro y trading de petróleo, gas y energía.

La plataforma industrial propuesta reúne activos de refino altamente competitivos que se benefician de un acceso privilegiado al mar y logística integrada, lo que posiciona bien la plataforma para el desarrollo de hidrógeno verde y otras moléculas verdes y bajas en carbono y pretende reforzar la relevancia estratégica de estas refinerías tanto para España como para Portugal.

En particular, la plataforma IndustrialCo está diseñada para desempeñar un papel central en la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en hubs multi-energía integrados. Estos activos apoyarán el desarrollo y despliegue de combustibles y soluciones bajas en carbono, contribuyendo a la reindustrialización de la Península Ibérica, reforzando la seguridad energética y apoyando los objetivos de descarbonización en sectores difíciles de descarbonizar.

Una red panibérica con 3.500 puntos de servicio La intención es que RetailCo combine las estaciones de servicio de ambas compañías para crear una red verdaderamente panibérica, con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal. La mayor escala permitirá a la nueva compañía ofrecer una propuesta de servicios superior, de mayor valor para los clientes y más soluciones de conveniencia, incluyendo mejores ofertas de comida para llevar y movilidad. También acelerará la inversión en recarga de vehículos eléctricos y servicios de movilidad.

"Esta potencial integración representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez. Al sumar excelencia industrial, un amplio alcance de negocios downstream y un sólido porfolio de proyectos bajos en carbono, nuestro objetivo es atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue de soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico. En Moeve, creemos que la inversión disciplinada, la innovación tecnológica y las alianzas a largo plazo son esenciales para garantizar que la transición energética se traduzca en negocios prósperos que anticipen el futuro en la región", enfatizó Maarten Wetselaar, CEO de Moeve.

"Estoy muy satisfecha de haber alcanzado este acuerdo preliminar y de haber iniciado un análisis estratégico de tal magnitud. La visión de crecimiento de Galp siempre ha estado basada en alianzas con operadores que generan mucha confianza y que han demostrado ser generadores de valor. Al añadir las capacidades y experiencia de Galp y Moeve en operaciones downstream, tenemos la oportunidad de crear grandes actores europeos en Iberia, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor. Estoy convencida de que esta oportunidad refuerza nuestra capacidad para apoyar y promover una transición energética justa, capaz de responder a las necesidades cambiantes del mercado y garantizar un suministro de energía seguro y responsable en Iberia", declaró Paula Amorim, presidenta de Galp.

Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías. Cualquier operación potencial entre las partes estará sujeta a la negociación y cierre de acuerdos definitivos y vinculantes, las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes. En la actual fase no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías.