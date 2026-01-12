Los autónomos se plantan: Lorenzo Amor (ATA) dice que no permitirán un aumento de cuotas en 2026
Ha avisado al respecto de que "quien pretenda elevarlas, que tire para adelante
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha asegurado este lunes que su organización, así como las patronales CEOE y Cepyme, no permitirán que se lleve a cabo un aumento de cuotas a los trabajadores autónomos en 2026, al tiempo que ha reclamado que se avance en la mejora de la protección del colectivo.
Durante la presentación del Barómetro sobre el sector del autonómo que elabora ATA, Amor ha explicado que no han vuelto a reunirse desde el 20 de octubre de 2025 con el Ministerio de Seguridad Social, al que reclaman también que resuelva los problemas que se evidenciaron tras la regularización de las cuotas del año 2023.
"Nosotros hemos cumplido el acuerdo fijado en 2022. Los autónomos cotizan por ingresos fiscales", pudiendo elegir, cada uno dentro del tramo que le corresponde, cotizar por la cuota mínima o por la máxima.
Por ello, ha añadido, "no vamos a permitir que en 2026 suba ninguna cuota. Éstas han quedado prorrogadas, están publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".
Ha avisado al respecto de que "quien pretenda elevarlas, que tire para adelante. Con nuestro acuerdo, y digo con CEOE, Cepyme y ATA, no se van a subir las cotizaciones a los autónomos".
Por el contrario, ha recomendado al Ministerio de Seguridad Social que "cumpla con su parte del acuerdo", desarrollando y mejorando la protección social, porque "a seis de cada diez autónomos se les niega la prestación por cese de actividad", al tiempo que no tienen subsidio para mayores de 56 años ni prestación por lactancia.
Entre los problemas derivados de la regularización de cuotas de 2023, ha citado que los autónomos en pluriactividad que cotizan por la base máxima sólo reciben prestaciones de una sola cotización, lo que considera "una vergüenza" y "un sablazo".