Premio a los caseros que no suban el alquiler y límite al alquiler de habitaciones

Publicado por Clara Alba Mariscal Creado: Actualizado:

El Gobierno vuelve a situar el foco de la legislatura en la crisis de acceso a la vivienda, con precios disparados y más de 300.000 inquilinos que este año se enfrentan a la renovación de sus contratos firmados durante la pandemia, cuando el metro cuadrado ya había comenzado su escalada, pero se situaba en niveles mucho más moderados. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció ayer un nuevo paquete de medidas «urgentes y contundentes» con las que intervenir este mercado del alquiler, después de un año en el que los precios se desbocaron de media un 8,5%.

A través de un nuevo real decreto ley que tendrá que pasar por el Congreso -y, por tanto, lograr los apoyos necesarios-, Sánchez plantea un incentivo del 100% sobre el IRPF para los caseros que renueven los contratos sin subidas de precio. Así se compensará, a su juicio, "lo que ganarían si incrementaran esa renta".

De salir adelante, el texto también incluirá una serie de medidas contra el fraude en los alquileres de temporada, fijando condiciones más estrictas -que aún no se han detallado- para que los contratos que lo soliciten se integren dentro de esta categoría. Además, se establecerá un régimen sancionador para los propietarios que incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

El Gobierno también quiere frenar el abuso del alquiler por habitaciones, con una regulación que, entre otras cosas, obligará a que la renta total del conjunto de habitaciones no pueda superar la de la vivienda completa. Además, en zonas declaradas tensionadas, este tipo de alquileres también tendrán que regirse bajo los mecanismos de control de rentas que actualmente contempla la ley de vivienda. Cabe recordar que estos dos formatos de alquiler -el temporal y el de habitaciones- han crecido de forma notable en los últimos años, precisamente para intentar esquivar los límites de la regulación vigente. Sánchez apuntó que en ciudades como Cádiz, San Sebastián o Barcelona, en torno a ocho de cada diez anuncios en los portales inmobiliarios son de temporada. En Madrid se han triplicado desde 2023.

"No hablamos de un crecimiento natural, sino de avaricia, especulación y fraude", apuntó durante su visita al Nuevo Barrio de Campamento en Madrid, que espera la construcción de 10.700 viviendas asequibles.

Cambio estructural

La situación de los últimos años también ha provocado un crecimiento explosivo de la oferta de pisos compartidos. Según un análisis del portal inmobiliario Pisos.com, la disponibilidad de habitaciones en alquiler aumentó un 50% el año pasado, con picos en los que la cifra ha llegado a casi triplicarse en determinados meses del año. "Lo que estamos viendo es un cambio estructural en el modelo de alquiler español", explica Ferran Font, director de estudios de la plataforma en un reciente análisis. "Los propietarios están reconvirtiendo pisos familiares en viviendas compartidas porque así consiguen rentabilizar inmuebles que quedarían vacíos ante la imposibilidad de muchas familias de asumir alquileres completos que superan los 1.200 euros mensuales en algunas ciudades", señala.

Es aquí donde el Gobierno intentará atacar ahora con su intervención. "Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan, les pondremos freno", advirtió Sánchez durante el anuncio que realizó acompañado de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El optimismo del Ejecutivo contrasta con las dificultades para la aplicación de las medidas que ya se han puesto en marcha -como la propia ley de vivienda, que no aplican las comunidades gobernadas por el PP- y las que vendrán con este nuevo paquete.

Sumar ha avanzado que descarta apoyarlo en el Congreso porque se ha hecho «pensando en los rentistas». Creen en el partido de Yolanda Díaz que es «imjusto» e «ineficaz».

La propia vicepresidenta, Yolanda Díaz, avisó ayer de que "regalar dinero público a los rentistas es un grave error", en referencia a las bonificaciones planteadas. La propuesta del PSOE, muy criticada también por Ione Belarra desde Podemos, "no contará con nuestro apoyo", sentenció.