El Gobierno lo confirma: así será la subida y revalorización de las pensiones en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre de 2025 un Real Decreto-Ley que incluye la revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social.

En tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, el límite máximo establecido para la percepción de las pensiones públicas del sistema de Seguridad Social y clases pasivas causadas en 2026 será de 3.359,60 euros mensuales o 47.034,40 anuales.

El Ejecutivo estima que la subida de las pensiones favorecerá a las personas más vulnerables y a quienes reciben pensiones mínimas y no contributivas.

¿Cuánto suben las pensiones en 2026?

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán con carácter general un 2,7% para 2026, que es la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula fue establecida en la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales.

La pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 12.441,80 euros anuales y en 17.592,40 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad recibirán 11.590 euros y 17.592,40 si tienen cónyuge a cargo.

Las pensiones mínimas subirán más del 7% en 2026. Las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

Las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación tendrán un importe anual de 8.803,20 euros.

Las pensiones no contributivas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 7,07% para 2026, lo que supone alcanzar los 599,60 euros mensuales en el caso de las no concurrentes con otras pensiones públicas y los 582,10 para las concurrentes.

La asignación no contributiva por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2026 los 5.962,80 euros al año. Si la discapacidad es igual o superior al 75% se sitúa en 8.942,40 euros.

Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, experimentarán en 2026 un incremento igual al que se apruebe para el salario mínimo interprofesional para ese año.

El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas queda fijado para 2026 en 36,90 euros mensuales.

Es el quinto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 2,7% en 2026, un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022.

¿Cuál es el límite de ingresos para el reconocimiento de cuantías mínimas de pensión?

Sin cónyuge a cargo: 9.442 euros al año

Con cónyuge a cargo: 11.013 al año

¿Cuándo suben las pensiones?

La revalorización se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate el 31 de diciembre de 2025.

La subida de pensiones es efectiva desde el 1 de enero de 2026.

¿Cuándo sabré lo que me han subido?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones envía cada año una carta a los pensionistas para comunicarles la revalorización de su pensión y la cuantía exacta que percibirán.

¿Cuántas personas se benefician de la subida?

Cerca de 13 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones conservan o aumentan su poder adquisitivo: los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%.

¿Están aseguradas las pensiones en el futuro?

La dignidad de las pensiones está asegurada y los pensionistas cuentan con un marco legal estable, que garantiza su poder adquisitivo y protege a quien más lo necesita. Es la garantía, tanto para los actuales como para los futuros perceptores, de que el sistema público responde, protege y cumple sus compromisos.

Además, con el objetivo de proteger las pensiones del futuro y en búsqueda del equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social, se han articulado medidas como la cuota de solidaridad y el aumento de las bases máximas de cotización.

El tipo de cotización aplicable de la cuota de solidaridad, que pagan los salarios más altos desde 2025, será progresivo y se incrementará gradualmente hasta el año 2045, donde se alcanzará el tipo definitivo

Por su parte, la cotización por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se establece en el 0,9% con una distribución del 0,75% a cargo del empresario y del 0,15% del trabajador.

¿Es compatible el incremento de las pensiones con el funcionamiento del sistema?

La subida es compatible con un fortalecimiento de los ingresos del sistema, que siguen mejorando gracias a la reforma laboral y otras medidas que han permitido crear más empleo, de más calidad y que la actividad económica se robustezca, lo que proporciona más recursos a la Seguridad Social.