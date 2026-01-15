¿Por qué España irrumpe en el 'top cuatro' de países con mayor demanda de casas de lujo? ¿Tiene que ver la forma de vivir?

Vista de una de las viviendas de ultra lujo en la Milla de Oro de Marbella. Lejos de la problemática por la falta de vivienda que afecta a gran parte de la sociedad, sobre todo a los jóvenes, las promociones de lujo y 'ultralujo', y lo que se conocen como 'casas con marca', triunfan en la Costa del Sol, en localidades como Marbella, Estepona, Benahavís o Mijas, donde se venden por importes millonarios a los bolsillos más pudientes. La Milla de Oro, Sierra Blanca, Río Real o Las Brisas, en Marbella, o la Zagaleta, en Benahavís, albergan algunas de las promociones más exclusivas de España y algunas de las villas más caras del país.EFE / Esther Gómez

Clara Alba

El sector del lujo pasa de puntillas por la grave crisis de acceso a la vivienda que sufre España, con una oferta incapaz de asumir una demanda cada vez mayor. Pese al repunte de los precios en todo el mercado, los altos patrimonios siguen apostando por el país que, en 2025 y según un informe de Engel & Völkers, ocupó el cuarto puesto del ranking de demanda de este tipo de casas de alto 'standing', solo por detrás de Francia, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Los expertos que han elaborado el informe apuntan, de hecho, a que España e Italia son las regiones donde los precios han enganchado subidas más consolidadas, mientras que Francia, Alemania y Canadá experimentaron cierta moderación.

"Esto no ha ocurrido necesariamente en consonancia con el tamaño de la propiedad, sino más bien por una serie de factores que han tomado relevancia, relacionados con el estilo de vida, como una ubicación privilegiada y otras comodidades asociadas", explican desde la firma. En este sentido, insisten en que la búsqueda de una mayor calidad de vida -bien sea a través del entorno o por el acceso a determinados servicios como la educación- son ya factores determinantes para la migración de la riqueza inmobiliaria mundial.

Precios al alza

"El nivel de aumento de precios observado en Italia solo fue igualado por España, que ofrece un ambiente mediterráneo similar y un estilo de vida relajado", insisten los analistas, que también apuntan al aumento de la población y las atractivas oportunidades de inversión como factores detrás del boom de esta demanda. El fenómeno se deja notar, sobre todo, en las grandes capitales y en las zonas de costa. Según un reciente estudio de eXp Realty -empresa inmobiliaria independiente- el 3,8% de las viviendas actualmente en venta en el país -con datos de Idealista- forman parte de la categoría de lujo, una proporción superior a la de Francia (1,4%), Alemania (1,6%) e Italia (0,9%), y solo ligeramente inferior a la de Portugal, donde el 4,7% de los anuncios superan los dos millones de euros.

A nivel regional, las Islas Baleares dominan el mercado, con un 31,5% de todos los anuncios de más de 2 millones de euros, con una fuerte demanda internacional en la costa de Mallorca, Ibiza y Menorca. "Contamos con un grupo de clientes cada vez mayor que se muda aquí gracias al excelente clima, la seguridad, la conectividad y la educación (con 19 colegios internacionales en Mallorca)", certifica uno de los expertos de Engel & Völkers en el análisis publicado este miércoles. "Estos clientes siguen activos desde una perspectiva empresarial, recreativa y social, y disfrutan enormemente de la vida al aire libre y del ambiente internacional y sofisticado, a la vez que relajado, de la isla", insisten. Recuerdan, además, que la decisión del gobierno balear de elevar el mínimo exento del impuesto de Patrimonio desde 700.000 euros a tres millones de euros, así como la ausencia de Sucesiones, habría impulsado el mercado.

Los estudios de otras grandes firmas del sector apuntan en la misma dirección. Según un informe reciente de la inmobiliaria de lujo Walter House, el interés por la compra de viviendas de lujo residenciales en España aumentó el pasado año un 30%, con una fuerte demanda de compradores de Europa, América Latina y Oriente Medio. "El 2025 ha sido un ejercicio de alta actividad en el segmento premium. El comprador internacional busca precios competitivos, rentabilidad a largo plazo y calidad de vida, y España cumple esos requisitos", aseguran en Walter House. Madrid, Barcelona y la Costa Brava concentraron en torno al 50% de ese interés, con las casas de entre 2 y 4 millones de euros entre las más demandadas. En Baleares se llegaron a superar operaciones de 20 millones de euros. "El 10% restante se lo han repartido el litoral valenciano y la cornisa cantábrica, con transacciones por un valor medio de entre 1 y 3 millones", explican desde la firma.