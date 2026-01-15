Davos avisa por primera vez a España del deterioro de las pensiones y la sanidad pública

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a su cita internacional de referencia, el Foro Económico Mundial, con el reto de enderezar la percepción que los expertos de Davos mantienen sobre una de las materias clave del actual Ejecutivo: la gestión de lo público. El informe «Global Risk 2026» —que marca la agenda del simposio que se desarrollará en la región suiza del 19 al 23 de enero— advierte por primera vez de unos «servicios públicos y una protección social insuficientes» que ponen en riesgo la educación, las infraestructuras y, también, las pensiones, en un escenario en el que otros organismos internacionales, como la OCDE, ya han dado un toque de atención ante la evolución demográfica en el país. Según el informe «Pensions at a Glance 2025» de la institución, en 2050 habrá 74 personas mayores de 65 años por cada cien entre 20 y 64. Es decir, solo cuatro potenciales trabajadores por cada tres jubilados.

El riesgo para la protección social del que habla el Foro Económico Mundial también incluiría otros aspectos como la sanidad pública. Y es que, pese a que España destaca por su alta esperanza de vida -solo por detrás de Suiza y Japón, según la OCDE- y una buena cobertura sanitaria básica, existen sombras como unos cuadros de enfermería menguantes o menos camas de hospital que la media (2,9 por cada 1.000 habitantes, frente a 4,2 en la OCDE). En los últimos tiempos, otro de los grandes problemas de la sanidad -que toca de forma directa a la economía- es el elevado absentismo laboral, con una media de millón y medio de personas que cada día faltan a su puesto de trabajo, según un reciente estudio del Círculo de Empresarios. El propio Gobierno ha mostrado su preocupación por el alto número de bajas laborales que se alargan por la saturación de la sanidad pública.

"Los líderes empresariales de las principales economías están profundamente preocupados por las pensiones y la salud pública. Estas carencias amenazan tanto el bienestar de la fuerza laboral como la estabilidad social", apunta Alison Martin, CEO de Vida, Salud y Distribución Bancaria en Zurich, en un análisis del informe 'Global Risk' de este año. "Sin embargo, resulta llamativo que los riesgos sociales -como el deterioro de la salud, la falta de infraestructuras públicas y de sistemas de protección social- apenas tengan protagonismo en la perspectiva de riesgos a diez años, a pesar de que sus efectos ya están transformando nuestro entorno", añade. A su juicio, "si no actuamos con urgencia y de manera colaborativa, corremos el riesgo de ignorar amenazas que podrían definir nuestro futuro".

La calidad de los servicios públicos está en juego. Pero lo que más preocupa a los expertos del Foro es la "polarización social". Hace un año este riesgo ocupaba el tercer puesto del ranking. El Foro define esta situación (para todos los países a los que afecta) como una "división ideológica y cultural que conduce a una disminución de la estabilidad social, al estancamiento en la toma de decisiones, a perturbaciones económicas y a una mayor polarización política".

Otro de los grandes focos de inquietud se centra en el mercado de trabajo. Por un lado, la escasez de mano de obra cualificada y, por otro, la falta de oportunidades laborales, mientras que el riesgo por la gestión de la deuda pública y privada (de hogares y empresas) se mantiene, pero con menor intensidad que en 2024. El análisis específico de España se enmarca en un contexto internacional en el que Davos sitúa la "confrontación geoeconómica" como principal reto de 2026.

Este riesgo escala, de hecho, dos posiciones respecto al año pasado, desbancando a los conflictos armados. También aumenta la preocupación por las amenazas tecnológicas relacionadas con la desinformación, posibles resultados adversos de la IA o la ciberseguridad. A juicio de los expertos, los avances en computación cuántica tendrán un impacto significativo en el mercado laboral y la geopolítica, y podrían contribuir a ampliar las brechas económicas mundiales.