La CEOE se volverá a descolgar de la subida a 1.221 euros del salario mínimo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La subida del salario mínimo se aprobará «con carácter inmediato", aseguró Yolanda Díaz, a primera hora de este jueves en una entrevista en Radiocable. Sin embargo, apenas unas horas después, esta afirmación se puso cuando menos en entredicho al cancelarse por sorpresa la mesa de negociación que había previsto para este viernes con los agentes sociales, con el objetivo —como ella misma había expresado— de dar carpetazo definitivo a esta medida y acordar un incremento del 3,1% que lo sitúe en 1.221 euros al mes por catorce pagas y exento de IRPF. Una medida a la que la CEOE iba a decir, una vez más, 'no', según confirmaron fuentes de la patronal a este periódico. "El viernes hay mesa y espero que terminemos ya", dijo esperanzada la ministra de Trabajo un día antes, el pasado miércoles. ¿Qué es lo que ha pasado en estas pocas horas? Desde el ministerio quitan hierro a esta desconvocatoria y argumentan que Díaz quiere intentar por todos los medios sumar a la patronal al acuerdo y, por ello, seguirá «explorando» con el Ministerio de Hacienda la exigencia de la CEOE para cualquier tipo de aumento de actualizar los contratos públicos, un debate que, sin embargo, María Jesús Montero da por zanjado. La ministra se mantiene firme en no cambiar la ley de desindexación —que impide que los contratos de las empresas con las administraciones se adecúen a la evolución de la inflación o los sueldos— y argumenta que no va a pagar ella (la Administración) la subida, que es muy cara, sino que deben ser los empresarios quienes asuman este encarecimiento. Y la patronal no está dispuesta a aceptar el incremento propuesto por el Gobierno (del 3,1%, la franja baja recomendada por los expertos) que duplica la oferta que ellos hicieron, del 1,5%, y, además, sin ningún tipo de actualización de los contratos públicos, lo que conlleva a las subcontratas a fuertes pérdidas. Es el «Te invito a cenar pero pago yo» que repite de forma recurrente su presidente, Antonio Garamendi, para definir las políticas del Ejecutivo. Respaldo de Cuerpo Este descuelgue de los empresarios es lo que ha llevado a Díaz a suspender la reunión de este viernes, según aseguran desde su departamento, que señalan que no hay ningún otro motivo y que no existe ningún tipo de desacuerdo dentro del propio Gobierno para elevar un 3,1% el salario mínimo.