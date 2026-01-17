La devolución a los mutualistas se dilata con miles de jubilados pendientes de cobro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Hacienda se comprometió públicamente a completar las devoluciones de IRPF a los antiguos mutualistas de manera masiva antes del 31 de diciembre de 2025 y en un único pago. Sin embargo, a día de hoy, miles de jubilados que cotizaron en las antiguas mutualidades laborales aún no han recibido el abono correspondiente por parte de la Agencia Tributaria. Desde el Ministerio que encabeza María Jesús Montero evitan concretar cuántos expedientes están a la espera, pero aseguran que las solicitudes que todavía no se han pagado «se están tramitando para abonarlas lo antes posible». Tras más de un año de retrasos y cambios de criterio, Hacienda corrigió en marzo la decisión adoptada a finales de 2024 —que preveía un calendario escalonado— para liquidar las compensaciones pendientes en un único pago que se abonaría antes de finalizar el año. Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido en su totalidad. 2.000 millones pendientes Según los datos de la Agencia Tributaria, entre agosto y noviembre devolvieron alrededor de 2.400 millones de euros, cifra que se suma a los 1.435 millones ya abonados hasta diciembre de 2024. En total, el organismo fiscal ha devuelto cerca de 3.800 millones de euros, por lo que aún quedan algo más de 2.000 millones de euros si se tiene en cuenta que la deuda global con los mutualistas supera los 6.000 millones y afecta a más de cuatro millones de jubilados. Fuentes de Hacienda niegan que exista retraso y aseguran que en 2025 se pagó un volumen muy grande y que lo que resta «se intentará hacer en el menor tiempo posible».

No obstante, reconocen que el proceso sigue abierto y que todavía se están tramitando solicitudes, por lo que pueden producirse nuevos pagos. Asimismo, fuentes de la Agencia Tributaria señalan que «siempre habrá casos en los que no corresponda devolución». Sin información La versión oficial contrasta con el malestar de muchos mutualistas que llevan meses esperando ese ingreso sin recibir ninguna información por parte de la Administración. Es el caso de José González, que presentó su reclamación en 2025. «No entiendo por qué a compañeros míos les han dado el dinero y a mí no. Lo pedí el año pasado porque lo leí en los periódicos, porque Hacienda no avisa. En abril se cumplirá un año y no tengo noticias de ellos", explica.