La vivienda protegida se descuelga del mejor año del sector desde 2007

El grave problema de precios disparados y escasez de oferta en el inmobiliario español se contagia al segmento de la vivienda protegida. Pese a las promesas y constantes anuncios de las distintas administraciones públicas, las estadísticas arrojan una dura realidad: no solo se construye menos vivienda de protección pública, sino que su importe también sube, al tiempo que caen las compraventas. En concreto, en octubre se cerraron 3.756 operaciones sobre este tipo de casas más asequibles, un 15,7% menos que el mes anterior y un 8,5% por debajo del dato registrado un año antes. Las estadísticas del Ministerio de Transportes también reflejan un estancamiento en las calificaciones definitivas de este tipo de viviendas. La cifra se situó en 7.899 viviendas entre enero y septiembre, por debajo de las 7.953 del mismo periodo de 2024. Esta situación coincide unos precios (medidos por el valor medio de tasación del metro cuadrado)en máximos de 1.195,7 euros, al cierre del tercer trimestre tras repuntar un 2,4% interanual. Llama la atención que este escenario se dé en un momento en el que en la vivienda libre está ocurriendo todo lo contrario: pese a los precios máximos desde antes de la burbuja, las operaciones de compraventa siguen disparadas. Es cierto que en noviembre se firmaron menos operaciones que en octubre, según el INE. Pero fue el mejor noviembre desde 2007. En esos once meses se cerraron 660.089 compraventas, unas 20.000 más que en todo el año 2024 (640.401). La cifra supone, además, superar todos los ejercicios completos desde 2007, cuando se registró un máximo de 775.300 operaciones. «Los datos evidencian de nuevo la escasez de producto asequible», explica Iñaki Unsain, experto del sector y personal shopper inmobiliario. A su juicio, esto no responde solo a una falta de interés por parte de los compradores, sino a la ausencia de casas de esta categoría. «No es que no se venda vivienda protegida, es que prácticamente no existe. Sin un impulso real a su construcción, el acceso será un reto del 2026».

La cifra de compraventa en vivienda libre supone superar todos los ejercicios desde hace casi diez años