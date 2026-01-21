El fuerte crecimiento de los seguros de salud impulsa la facturación del sector

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los seguros de salud se están convirtiendo en el principal motor del sector en España. La facturación total de este segmento alcanzó los 85.879 millones de euros en 2025, un 13,7% más que el año anterior. Dentro del ramo de no vida —aquellos que no tienen como finalidad principal el ahorro o la inversión— que sumó 49.963 millones el año pasado, la salud fue la modalidad con mayor crecimiento, con un avance del 11,4% y una facturación de 13.443 millones de euros. Aunque durante años este tipo de seguro se percibía como una alternativa a la sanidad pública para pedir segundas opiniones o especialidades en las que había más esperas, muchos usuarios ya la utilizan como una opción prioritaria Este empuje del negocio ha venido acompañado de un claro encarecimiento de las primas. Según el Índice de Precios de los seguros de salud, el precio medio de estas pólizas aumentó un 19% en 2025, consolidando una tendencia al alza que se prolonga desde hace varios años. Un seguro básico sin copagos cuesta de media 46 euros al mes, mientras que uno completo alcanza los 74 euros mensuales. La categoría de salud fue la que más subió de precio en 2025, con un incremento del 10,4% respecto al año anterior, por encima de los seguros ligados al transporte (8,8%) y del resto de seguros (6%). La edad es uno de los factores más determinantes. En los seguros completos, los menores de 25 años pagan 59 euros al mes, frente a los 125 euros que abonan los mayores de 55 años.