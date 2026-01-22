La tensión por Trump lleva al oro a otro máximo de los 4.900 dólares

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El oro se consolida como activo refugio frente a la tensión derivada de la estrategia geopolítica desatada por la Casa Blanca. Aunque la huida de los activos considerados de mayor riesgo está siendo contenida —con caídas moderadas e incluso ligeras subidas para el Ibex-35 ayer-, el mercado sí está apostando por incrementar su tendencia de alternativas más seguras para proteger sus carteras de la incertidumbre. Y eso beneficia directamente al metal amarillo, que el miércoles batió un nuevo récord cerca ya de los 4.900 dólares la onza. En lo que va de año se revaloriza un 11%. Y en los últimos 12 meses suma un 80%, coincidiendo con el primer aniversario de la ‘era Trump’.

La dialéctica del presidente estadounidense se ha endurecido en los últimos días y las posturas con Europa están cada vez más alejadas. Además de su interés por negociar una ‘compra’ de Groenlandia, Trump también ha anunciado su intención de imponer aranceles del 10% a los países europeos que no apoyen su plan. «En un panorama cada vez más fragmentado, el oro destaca como un activo con una resistencia única», apuntan en Schroders. Una independencia que les aleja de otros activos seguros como los bonos del Estado, que están intrínsecamente vinculados a los riesgos políticos y crediticios de los países que los emiten. «Creemos que el reciente movimiento en el precio no es una señal de inversores que buscan rentabilidad, sino una confirmación de que las condiciones macroeconómicas bajo las que el oro ha aportado valor históricamente —incertidumbre política, tensión institucional y riesgo geopolítico— siguen presentes», apuntan los analistas de T. Rowe Price.

No solo se trata de Trump. Hay otras tensiones que hacen prever que el oro seguirá al alza en las próximas semanas. Entre ellas, la preocupación por un escenario de estanflación (crecimiento débil e inflación elevada), el aumento de la deuda pública, la devaluación del dólar, además de las amenazas a la independencia de los bancos centrales. En todo caso, la demanda se mantendrá fuerte. Sobre todo por parte de inversores institucionales y organismos monetarios, que llevan tiempo diversificando sus reservas. También con las inversiones crecientes a través de los denominados fondos cotizados (ETFs). "Los 5.000 dólares son posibles", auguran los analistas de Vontobel.

Bank of America coincide en su estimación con esos niveles. "Muchos de los factores macroeconómicos, incluidas las políticas económicas poco ortodoxas de EE UU, siguen siendo favorables para el oro", reiteran.