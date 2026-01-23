Bankinter se aleja del crédito al consumo por la "inseguridad jurídica" de los topes del Gobierno

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El plan del Gobierno para imponer límites a los intereses del crédito al consumo empieza a aflorar las primeras consecuencias para el sector. Bankinter ha decidido bajarse del 'boom' de este mercado y, aunque seguirá financiando a sus clientes, reducirá su exposición a este mercado para nuevos clientes.

La consejera delegada de la entidad, Gloria Ortiz, justificó ayer la decisión por la «inseguridad jurídica» que se ha generado en este sector tras varias sentencias del Supremo y la nueva regulación para limitar los tipos de interés aplicados impulsada por el Ejecutivo.

«No tenemos claras cuáles van a ser las reglas del juego", expresó la directiva durante la presentación de resultados de la entidad, que superó la barrera de los 1.000 millones de euros de beneficio en 2025 tras ganar un 14,4% más. «Cuando esté todo más claro veremos si volvemos", sentenció. En todo caso, Ortiz quiso dejar claro que el hecho de haber tomado esta decisión no implica que el banco no crezca con sus clientes, «donde sí conocemos el riesgo y los tipos están por debajo de los límites».

Fuentes del sector confirman que todas las entidades -especialmente las que tienen mayor exposición a este tipo de préstamos que suponen un 15% de la financiación a los hogares españoles- están mirando de cerca los próximos movimientos del Gobierno.

De momento, y hasta que la nueva norma entre en vigor, el anteproyecto planteado por el Ejecutivo establece un tope máximo del 22% para las nuevas operaciones y para el 'stock de crédito de las denominadas tarjetas 'revolving', uno de los productos más cuestionados por sus altos intereses y su elevada litigiosidad.

"Uno de cada cuatro préstamos de estas tarjetas tendrá que verse revisado a la baja para los consumidores", apuntaba recientemente el Ministerio de Economía, en un momento en el que el crédito al consumo ha alcanzado niveles récord de 114.673 millones de euros, según datos del Banco de España a cierre de noviembre. Supone un 12,5% más, el mayor ritmo de crecimiento desde finales de 2019.

El banco -que el pasado año logró compensar la caída del 1,8% en su margen de intereses con un incremento de los ingresos por comisiones del 10,9%- también mantiene la cautela sobre el mercado hipotecario.

A juicio de Ortiz, el sector ha entrado en una guerra "irracional" con hipotecas a precio de derribo que pueden suponer un serio riesgo para el sistema si la situación se tuerce en materia de tipos de interés.

La banquera no habla de los precios públicos del mercado, sino de las ofertas que se firman 'de tú a tú' con préstamos a 30 años que en muchas ocasiones se sitúan muy por debajo -incluso en 100 puntos básicos- de los niveles razonables del 'tipo swap' (un instrumento de cobertura frente a riesgos).

"No se pueden construir carteras deficitarias porque son un riesgo a medio plazo", advirtió, señalando directamente a casos de hipotecas que se están firmando a tipo fijo a 30 años a niveles del 2,2%. A su juicio, los bancos deben conceder este tipo de préstamos poniendo en precio "el riesgo que asumes no solo por cliente, sino por el tipo de interés". "Nosotros tenemos que crecer con calidad y, cuando vemos que algo no es bueno para el banco y su sostenibilidad, nos apartamos", aseguró la banquera.

El año pasado Bankinter concedió 6.400 millones de euros en nuevas hipotecas, dos terceras partes en España, en un momento de expansión del crédito con una oferta de vivienda que no logra acercarse, ni de lejos, al boom de la demanda. Esa descompensación garantizará este año unos precios al alza, según las previsiones de la entidad.

"Para solucionar el problema debemos tomar medidas estructurales que no van a tener efecto inmediato. Todo lo que no sea incrementar la oferta de suelo, son parches", sentenció Ortiz ante las preguntas de los periodistas.

"Hay un traspaso de riqueza de jóvenes a mayores, y esto a quien mas daño hace es a los jóvenes trabajadores", añadió.