Tres de cada cuatro nuevos autónomos tiene más de 56 años

España tiene más autónomos que nunca: 2025 cerró con una cifra récord de trabajadores por cuenta propia y por primera vez en la historia se ha superado la barrera de los 3,4 millones. Sin embargo, este máximo esconde una letra pequeña: el emprendimiento el año pasado se debió, de forma mayoritaria, a los trabajadores de más edad, hasta tal punto que el 73% del crecimiento total de los autónomos viene de la mano de los mayores de 56 años; es decir, tres de cada cuatro nuevos emprendedores están ya en su fase laboral final, a menos de una década de la jubilación, e incluso uno de cada tres tenía más de 65 años, lo que pone en evidencia que se acogieron a esta figura laboral como pasarela para cotizar hasta su retiro.

Así se desprende de un informe publicado este lunes por ATA, la asociación mayoritaria del colectivo. En este estudio se muestra que los autónomos se incrementaron en todas las franjas de edad, salvo en una concreta: los que tienen entre 36 y 45 años, que descendieron más de 8.900 personas. Por el contrario, los que tienen más de 46 años concentraron el 85% del impulso emprendedor durante 2025. No obstante, también hay más jóvenes en el colectivo y se sumaron algo más de 14.600 personas menores de 35 años durante el año pasado, de los cuales 6.500 tenían menos de 25 años.

La otra gran fuente de la que bebió el emprendimiento español en 2025 fueron los inmigrantes, que representan ocho de cada diez nuevos trabajadores por cuenta propia, al sumarse 29.125 cotizantes extranjeros al RETA Por el contrario, los nuevos autónomos con nacionalidad española crecieron en 8.411 afiliados.

Más autónomos societarios

Otro dato muestra este crecimiento desigual en función del tipo de colectivo: se pierden 21.406 autónomos persona física mientras se disparan los societarios, con un crecimiento de 66.674 socios más en 2025. Por su parte, los autónomos familiares colaboradores han descendido en 7.732 personas. A su vez, se consolidan las actividades iniciadas por los autónomos y seis de cada diez lleva más de cinco años al frente de su actividad y tres de cada cuatro lleva más de 3 años.

"A pesar del crecimiento de autónomos en el conjunto de 2025, hay datos que no nos llevan a lanzar las campanas al vuelo. La realidad es que 2025 ha sido un año muy complicado para el tejido productivo tradicional de nuestro país. Estamos viendo un RETA a dos velocidades: mientras algunos sectores de servicios crecen, estamos sufriendo una sangría de miles de profesionales en la agricultura, la industria y, muy especialmente, en el transporte y el comercio", advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA, que denuncia que se trata de "zancadillas constantes en forma de costes laborales e impuestos que el pequeño autónomo ya no puede soportar, provocando que uno de cada tres termine el año con pérdidas.