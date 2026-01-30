La regularización de inmigrantes sumará 70.000 nuevos autónomos

Publicado por Cristina Cándido / Efe Madrid Creado: Actualizado:

Unos 70.000 nuevos autónomos. Este es el aumento en el número de altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que prevé la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) con el proceso de regularización extraordinaria al que se pueden acoger alrededor de medio millón de inmigrantes que hayan llegado a España antes del pasado 31 de diciembre de 2025.

La organización calcula que en torno al 14% de quienes obtengan la regularización apostarán por iniciar un proyecto y ejercer una actividad por cuenta propia. Las personas que se acojan a este procedimiento podrán trabajar tanto por cuenta ajena como autónomos durante un año desde que se admita a trámite su solicitud, un permiso cuya duración podrá ampliarse.

Esta regularización supone para Upta una «oportunidad estratégica» para abordar uno de los principales desafíos estructurales de España: el envejecimiento de la población activa y la jubilación cercana de miles de trabajadores, tanto asalariados como autónomos. Además, sostienen que la medida contribuirá a avanzar de forma clara en la lucha contra la economía sumergida. De acuerdo con los datos de la organización, los autónomos de origen inmigrante aportan cerca de 10.500 millones de euros al PIB y han ingresado más de 8.500 millones en cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones solicitadas no llegan a los 6.000 millones de euros.

Cada migrante regularizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 aportó entre 3.504 y 4.398 euros en cotizaciones sociales al año tras legalizar su situación, según concluyó un estudio académico que se publicó en 2017 y firman los economistas Joan Monràs, Javier Vázquez-Grenno y Ferran Elias. Analiza el impacto de esta regularización extraordinaria a la que se acogieron casi 578.000 extranjeros y en la que se exigió, a diferencia de en otros procesos, un contrato de trabajo firmado.

Aquella regularización extraordinaria fue la última acometida por un Gobierno en España —antes lo hicieron los presidentes Felipe González y de José María Aznar— hasta la impulsada ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que espera regularizar a medio millón de personas migrantes. Tras la de 2005, según estos profesores de Economía, cada migrante aportó entre 3.504 y 4.398 euros, según sus cálculos corregidos, en cotizaciones sociales, es decir cotizaciones a la Seguridad Social y al desempleo, a las que habría que sumar lo que abonasen en materia de impuesto sobre la renta (IRPF), que no se analiza en este estudio.

También se registraron pérdidas de empleos poco cualificados entre nativos y extranjeros que ya trabajaban legalmente en España. Así, por cada 10 migrantes regularizados, 6 nativos y 3,5 inmigrantes con baja cualificación perdieron su empleo; en cambio, 0,1 trabajadores y 2,1 extranjeros altamente cualificados encontraron un trabajo. Este estudio apunta además que las cotizaciones fueron menores a las esperadas, lo que atribuyen tanto al menor salario que obtenían estos migrantes como al impacto que tuvo en el mercado laboral.

La Comisión Europea dio ayer un varapalo al PP y a Vox. Dijo que le corresponde al Gobierno español «decidir» sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las «necesidades» del mercado laboral.

«(Sobre) las personas que ya están en un Estado miembro de la UE, por supuesto, es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España», ha valorado el comisario de Interior, Magnus Brunner. Preguntado por la situación en España, Brunner dijo que está al tanto de la nueva legislación adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha querido dejar claro que es «una responsabilidad de los Estados miembro» sobre la que la Comisión Europea no tiene competencias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra este viernes y sábado en Zagreb (Croacia) su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes.