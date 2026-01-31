Caixabank gana 5.891 millones y pide al Banco de España límites a las hipotecas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Toque de atención de CaixaBank a las administraciones públicas por su gestión en materia de vivienda. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, criticó duramente este viernes la «falta de coordinación» entre el Estado y las comunidades para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. En un momento en el que el número de nuevos hogares avanza a un ritmo mucho mayor que el de las casas que se construyen Gortázar calificó el de la vivienda como «un problemón social» que solo se solucionará con más oferta. Para 2026, cuando se prevén 150.000 casas iniciadas, la creación de hogares será superior, de 200.000. «La situación de desequilibrio se agudiza y podemos regular los apartamentos turísticos y otras cosas, pero el remedio pasa por construir más, dando estabilidad regulatoria para quien quiera invertir", sentenció el banquero durante la presentación de resultados de la entidad, que despidió 2025 con un beneficio récord de 5.891 millones, un 1,8% más. Tras el resultado récord de 2025, CaixaBank espera un nuevo año positivo, gracias en parte al efecto arrastre de la buena evolución de la economía española y a una fuerte actividad comercial que ha compensado la caída de márgenes por los bajos tipos de interés. «2025 ha sido un gran año en el que hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta». Como consecuencia, la entidad ha revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad fijados en su Plan Estratégico, anticipando que los analistas ya ponen los 7.000 millones de euros de beneficio anual para el banco a partir de 2027. Con la rentabilidad actual, CaixaBank propondrá en junta la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 0,3321 euros brutos por acción, pagadero en abril.