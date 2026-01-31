Hacienda confirma la ampliación de deducciones en el IRPF a autónomos que suban los salarios por encima del SMI

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno ha ampliado su propuesta de deducción para las empresas que aumenten el número de trabajadores con retribuciones por encima del salario mínimo para incluir a los autónomos empleadores que tributen en el IRPF, con la excepción de aquellos acogidos al régimen de módulos.

Fuentes conocedoras de la propuesta, que se enmarca en la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para pactar una subida del salario mínimo (SMI) para 2026, han señalado a EFE que con esta novedad se crea una nueva deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), similar a la planteada para el impuesto de sociedades.

Podrán optar a esta deducción los autónomos empleadores que tributan en el IRPF por el método de estimación directa, con lo que solo quedarían excluidos los que tributan en estimación objetiva o módulos.

El Gobierno se ha reunido este jueves con los agentes sociales, a quienes va a plantear que la subida del salario mínimo vaya acompañada de una deducción para los empleadores que aumenten el número de trabajadores con retribuciones superiores al SMI.

Inicialmente, la deducción se planteó solo para quienes tributan en el impuesto de sociedades -incluidos los autónomos societarios- , pero ahora se amplía a los autónomos que tributan en estimación directa.

La deducción está sujeta a algunas condiciones -que al menos el 70 % de los gastos de la empresa sean salarios o que la plantilla se mantenga al menos durante dos años- y puede llegar a alcanzar la totalidad de la subida del salario mínimo si los trabajadores que cobran por encima de esa cifra aumentan en al menos un 15 % en 2026.

La CEOE y Cepyme han acusado al Gobierno de usar "fórmulas trileras" en su propuesta, que plantea "condiciones inalcanzables" para la mayoría de las empresas y deja fuera "a todos los autónomos" en lugar de compensar la subida del salario mínimo en los contratos públicos, como habían pedido.

Estas críticas, previas a la ampliación de la deducción a los autónomos, alejan la posibilidad de llegar a un acuerdo tripartito de subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos, en la reunión que se está celebrando este jueves.