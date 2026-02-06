Los maquinistas deciden continuar con la huelga

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los maquinistas mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero en todos los servicios ferroviarios de España. Tras una segunda reunión de más de cuatro horas con los máximos representantes del Ministerio de Transportes —encabezada por Óscar Puente-, los sindicatos decidieron seguir adelante con los paros convocados como protesta por la situación del sector tras los accidentes de Adamuz y Gelida. Los sindicatos explicaron a este periódico que de momento las posiciones siguen «muy alejadas». Durante el encuentro de este jueves se ha hablado más de propuestas por parte del ministerio, pero los maquinistas siguen convencidos de ir a la huelga. Una huelga que afectará a las circulaciones de todos los trenes de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías durante tres jornadas completas. Por parte del ministerio indican que la reunión discurrió «con tono constructivo y voluntad de diálogo» por todas las partes. «Valoramos de forma muy positiva la voluntad de los sindicatos y continuaremos trabajando para poder alcanzar un acuerdo», señalaron dichas fuentes. Ambas partes se citaron de nuevo este viernes para continuar la negociación. La reunión de este jueves comenzó a las 10 horas en el Ministerio de Transportes. Por un lado acudieron los sindicatos CC OO, UGT y Semaf, y el Ministerio de Transportes, por otro. Además de Puente también asistieron el secretario de Estado, José Antonio Santano, de forma telemática; el presidente de Adif, Pedro Marco; la directora de Recursos Humanos de Adif, Conchi Casillas; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; el director de Recursos Humanos de Renfe, Lucas Calzado; y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.

Lamentos

A la salida de la reunión los sindicatos lamentaron que las posiciones todavía son distantes y que «todavía queda mucho» para alcanzar un acuerdo. Desde Semaf hicieron hincapié en que fue un encuentro preliminar, en la que se abordó de manera general la problemática relativa a la seguridad y calidad del sistema ferroviario, así como las reivindicaciones del colectivo de maquinistas sobre la necesidad de un «cambio estructural». Los maquinistas también manifestaron su intención de acudir a todas las reuniones a las que sean citados «con la mejor voluntad, pero con las mayores exigencias».