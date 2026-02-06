BBVA firma en 2025 su mejor resultado histórico al ganar 10.511 millones

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

"La opa es un capítulo cerrado, hemos pasado página y nos centramos en nuestro proyecto, que atraviesa su mejor momento». Los resultados de BBVA en 2025 evidencian que la frase con la que ha respondido el presidente de la entidad, Carlos Torres, cada vez que se le ha preguntado por el fallido intento de adquirir el Sabadell no era solo una pose. No hay restos del naufragio. Es más, la cuenta de resultados de BBVA arroja el mayor beneficio de la historia del banco con 10.511 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior. Son unas cifras con las que la entidad abonará, además, un dividendo histórico de 5.200 millones, un 31% más que el año pasado. Lo hará el próximo abril con un pago de 60 céntimos por acción que se sumarán al adelanto abonado el pasado noviembre de 32 céntimos por título. BBVA voló el año pasado, como todo el sector bancario, gracias a una economía que sigue resistiendo a la crisis geopolítica en sus principales mercados —España, México y Turquía-. Así, el crédito se incrementó un 16% generando unos ingresos recurrentes por el margen de intereses de 26.820 millones, un 4% más. Las comisiones aportaron 8.215 millones, un 2,8% más que en el ejercicio anterior. El presidente de BBVA reivindicó ayer, no solo el crecimiento, sino la capacidad de generar capital. Y es que el banco vasco sigue a la cabeza en Europa en rentabilidad con un ROTE en 2025 de un 19,3%. Un ligero descenso respecto al 19,7% del año anterior y que el CEO de la entidad, Onur Genç, justificó por un exceso de capital —en torno a los 2.700 millones— generado durante el año. Por países, México sigue siendo el principal soporte de las ganancias con 5.624 millones (un 5,7% más), seguido de España con 4.175 millones (un 11,3% de crecimiento), mientras que Turquía aportó 805 millones tras firmar un fuerte crecimiento del 31,8%