Sabadell Herrero impulsa con un sólido avance su actividad en León

Sabadell Herrero ha cerrado un nuevo ejercicio de evolución positiva y crecimiento en la provincia de León, reforzando su apoyo tanto a familias como a empresas. La actividad del banco, bajo la responsabilidad de Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero y director general adjunto de Banco Sabadell, ha mostrado un comportamiento destacado en las principales líneas de financiación y continúa consolidando su presencia en el tejido económico y social leonés.

La financiación a particulares, impulsada por la demanda en préstamos vivienda, crece un +3% interanual, destacando el buen comportamiento de los préstamos al consumo, que avanzan un +7% interanual, reflejo de la recuperación del gasto de los hogares y del dinamismo del negocio minorista.

En el ámbito empresarial, Sabadell Herrero refuerza su apoyo a la inversión a través de financiación a medio y largo plazo, con una aportación especialmente relevante de la financiación sostenible, que supera los 50 millones de euros en la provincia. Este avance consolida el compromiso del banco con proyectos que impulsan la competitividad, la eficiencia y el desarrollo responsable del tejido productivo de la provincia.

El número de transacciones gestionadas a través de los TPVs instalados en comercios y negocios leoneses aumenta un +2% interanual, confirmando la buena evolución del consumo y la adopción de soluciones tecnológicas del Banco entre negocios y profesionales. La captación de nuevas empresas registra también una dinámica muy positiva, con casi 700 nuevos clientes incorporados durante el año, de los cuales el 81% corresponde a autónomos y pequeños negocios, un segmento estratégico en la actividad de Sabadell Herrero en la provincia.

Paralelamente a esta destacada actividad comercial —muy centrada en el apoyo a las familias, empresas, comercios y negocios de la provincia-, Sabadell Herrero ha mantenido durante el ejercicio 2025 su tradicional apoyo a las actividades culturales, artisticas, deportivas, empresariales, institucionales y universitarias de León.

Sabadell Herrero forma parte de la territorial noroeste, que incluye la red bancaria del grupo Sabadell en Castilla y León, Asturias y Galicia.

Crecimiento también en CyL

Banco Sabadell cuenta en el conjunto de la Comunidad de Castilla y León con una cifra de negocio que continúa en crecimiento respecto al trimestre anterior y supera los 9.000 millones de euros, de los cuales 3.300 millones corresponden a Inversión.

El apoyo a las familias se refleja en una producción de financiación a particulares con un crecimiento interanual del +9% en vivienda y un +22% en préstamos consumo, confirmando la consolidación de la actividad minorista en la comunidad autónoma.

En el ámbito empresarial, la producción total de financiación a empresas alcanza, sin circulante, un crecimiento interanual del +24%. Destaca de manera especial el apoyo a instituciones públicas y el avance de la financiación sostenible, que supera los 200 millones.