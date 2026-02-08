Los elevados precios del turismo en España disparan los viajes al extranjero

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La gallina de los huevos de oro comienza a resfriarse. Los datos del turismo conocidos esta semana vuelven a batir todos los récord, pero es necesario observar el detalle para descubrir cómo detrás de los 135.000 millones de euros de ingresos hay expertos que hablan de «ralentización» del sector y del peligro de estirar tanto la cuerda. Los elevados precios que registra el sector turístico en España tienen una consecuencia directa en los viajes que se puede explicar como dos caras de una misma moneda: por un lado los españoles se han decidido por viajar más al extranjero y, por otro, los visitantes extranjeros realizan viajes más cortos a nuestro país.

Hace meses que expertos y el propio sector lo advierten, pero ya se ha confirmado con datos del INE, que en su estadística de Coyuntura Hotelera de cierre de 2025 indica que las pernoctaciones en alojamientos hoteleros están en máximos históricos, pero solo gracias al turismo extranjero, ya que las noches de hotel reservadas por residentes en España han caído respecto al año pasado.

También el último informe de Caixabank Research lo detalla: la presencia del turista residente está disminuyendo en los destinos nacionales, tanto en número de viajes (-5,8% en variación interanual) como en pernoctaciones en alojamientos (-3,9%), situándose incluso por debajo de los niveles prepandemia. Por contra, los viajes al extranjero por parte de los españoles mantienen una tendencia expansiva: se disparan un 4,7% los desplazamientos y el gasto, un 8,5%.

¿Por qué hay un trasvase tan claro del turismo español hacia el extranjero? Fundamentalmente por los precios. Los precios turísticos son un 49% superiores a los de 2021, según el índice el INE. Los datos de cierre de 2025 muestran que el sector ha vuelto a batir su propio récord de precios con una ADR (tarifa media diaria por habitación ocupada) de 127,7 euros por noche, un 5% más que en 2024, cuando ya había marcado el máximo de la serie histórica. Si se compara con 2019, la tarifa se ha disparado un 48,5%: de los 86 euros de entonces a los casi 128 de ahora.

Auge de los cruceros

Pero Marcos Franco, socio fundador de Observatur, cree que no solo son los precios, sino que se viaja al extranjero también por la búsqueda de experiencias «más completas, distintas y personalizadas». Aún así, sus datos revelan que el precio es el principal condicionante del turismo, con una puntuación de 8,49 sobre 10 en el ranking de los frenos del sector. Han cogido fuerza el turismo en capitales europeas (+38%) y los cruceros (+23%). Por su parte, Tamara Jiménez, directora de SiteMinder España, explica que este año «observaremos un giro interesante» en las preferencias de los españoles: Alemania empezará a ganar terreno frente a Portugal, donde los precios han aumentado cerca de un 5%, «un factor que podría llevar a algunos viajeros a replantearse este destino».

Pese a los precios, lo cierto es que España nunca en su historia había recibido tantos turistas. En 2025 no se alcanzaron los 100 millones de visitantes, pero se batieron todos los récords con 96,8 millones, un 3,2% más que en 2024, según los datos publicados esta misma semana por el INE. Crecieron a doble dígito los turistas procedentes de Irlanda y Portugal, pero un año más los británicos fueron los que ganaron por goleada, suponiendo uno de cada cuatro visitantes. Y tal volumen de turistas derivó en mayores ingresos para el sector: el gasto turístico se disparó en 2025 un 7% (más del doble que el número de visitantes), precisamente debido a los elevados precios de hoteles, transporte y restauración. En total, 134.712 millones de euros de ingresos para el sector, que sobre todo recayeron en Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Madrid.

Y eso que la duración media de los viajes ha caído hasta los 7,1 días de media por viaje, un día menos que en 2024. Es decir, las vacaciones de los extranjeros en España son más cortas pero más caras. Es más, si se pone el foco en el gasto medio diario, el incremento es de casi el 5% respecto a 2024, con 195 euros/día.

Más de 300 euros al día Llama la atención el incremento en el gasto de las comunidades del norte peninsular, además de Madrid. Según los datos de cierre de 2025 del INE, La Rioja y Aragón incrementaron los ingresos del turismo extranjero un 40% respecto a 2024. Le siguen País Vasco, Navarra, Asturias y la Comunidad de Madrid, todas con una subida del gasto —muy relacionado con los precios— superior al 15%.

Destaca el caso de la capital española, donde el desembolso de los turistas aumentó un 11% en 2025, con viajes que superan los 7 días (8% más que en 2024), lo que apunta a más viajeros de largo radio que suelen gastar más. Así, el gasto medio por turista se disparó en Madrid hasta los 305 euros al día.