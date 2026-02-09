Jordi Hereu: «La industria ferroviaria tiene que espabilar, hace falta infraestructura"

Publicado por Lucas Irigoyen Bilbao Creado: Actualizado:

Hay pocos cargos en política que impriman tanto carácter como el de ser alcalde. Es lo que traslada por los cuatro costados el que fuera primer edil de Barcelona y hoy ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Habla cercano, rápido, envolvente y con un tono apasionado en el que defiende a España como «un nuevo ‘hub’ industrial y como una puerta de entrada a Europa». Lo hace en medio de su visita a Bilbao para participar en el Congreso Nacional de Industria celebrado la semana pasada. Con formas suaves, eso sí, pero no cede un metro cuestionado por la alternativa del uso de los combustibles sintéticos para la automoción.

Sobre el coche eléctrico, recalca, «apostamos por mantener el rumbo». Con ese objetivo defiende el Plan Auto+ recién presentado, convencido de que acelerará la llegada de las ayudas para la compra de vehículos enchufables. Asegura que todo el que compre un vehículo electrificado podrá solicitar la ayuda de forma retroactiva desde el 1 de enero y es «un incentivo a la demanda y parte de la apuesta del Gobierno por electrificar la movilidad que tiene tres pilares: incentivar la demanda, expandir los puntos de recarga y todo el proceso de transformación industrial». El ministro explicó durante la entrevista que la novedad de este programa es que se priorizan los coches eléctricos 100%, los económicos y los que tienen componentes europeos.

España se ha convertido en el centro de importantes inversiones chinas en industrias relacionadas con las baterías y la automoción. En este contexto, el ministro de Industria defiende la necesidad de «rebalancear» la relación con el gigante asiático en un contexto internacional en el que la geopolítica se ordena entre los polos comerciales de China y Estados Unidos.

«Nosotros vamos por el mundo haciendo socios. Y en España es bienvenido cualquier socio que venga a invertir. Eso sí, le pedimos que haga bien un ‘hecho en España’. Es decir, una inversión que consideramos estratégica tiene también unos requerimientos y en esa línea valoramos mucho cuando hay una ‘joint venture’ (creación de una sociedad empresarial) con una empresa de aquí», explicó Hereu. Ejemplos como el de Chery con Ebro en Barcelona o CATL con Stellantis en Zaragoza son casos de éxito.

Y sobre los viajes del ministro Puente a China para analizar la compra de trenes cuando en España hay plantas de cuatro fabricantes, Hereu aclaró que el ministro de Transportes preside compañías que "necesitan infraestructura en tiempo, en plazo y en condiciones", por ello aseguró que "la industria ferroviaria en Europa tiene que espabilar". "Interpreto lo del ministro como una llamada de un cliente", indicó Hereu. Sobre ello, dejó claro que Puente "se ha significado mucho en el campo industrial ferroviario por una apuesta por el sector. Creo que hacer una apelación a la competencia no es malo porque si Europa quiere mantener sus industrias tiene que librar una gran batalla por la competitividad". Por tanto, lo ve como "una apelación, un llamamiento por fortalecer la competitividad de la industria ferroviaria europea".