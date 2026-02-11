Las eléctricas no podrán hacer 'spam' telefónico sin el sí previo del consumidor

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Prohibido hacer spam telefónico con ofertas comerciales abusivas por parte de las compañías eléctricas a no ser que así lo haya solicitado expresamente el usuario. El Gobierno quiere poner coto a estas llamadas y lo hará a través del Real Decreto de Suministro y Contratación de energía eléctrica que el Consejo de Ministros aprobó este martes. A través de esta iniciativa, el Ministerio para la Transición Ecológica establece un régimen de sanciones severo, con multas que oscilarán entre los 600.001 euros y los 6 millones para aquellas empresas que vulneren la normativa. Estas conductas se tipificarán como infracciones graves, conforme al artículo 65.25 de la Ley 24/2013, y será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de iniciar y resolver los expedientes sancionadores.

Asimismo, la norma impide que las comercializadoras formalicen contratos de luz o gas sin verificar de manera inequívoca la identidad del titular —mediante DNI u otro documento equivalente— ni sin dejar constancia acreditada del consentimiento del cliente, ya sea mediante grabaciones o firmas electrónicas. Cualquier contrato suscrito a través de una llamada comercial no autorizada será declarado nulo, reforzando así la protección de los consumidores frente a prácticas de venta agresivas. El decreto también endurece los requisitos mínimos de calidad en la atención al usuario. Las grandes compañías deberán asegurar que al menos el 95% de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos y ofrecer una atención personalizada, limitando el uso excesivo de sistemas automáticos.

El Congreso de los Diputados ya aprobó la Ley de Atención al Cliente, que obliga a las empresas a identificar las llamadas comerciales mediante un prefijo específico, diferenciándolas de las llamadas de atención o servicio al cliente mediante otro código distinto. Gracias a esta imposición que impulsó el Ministerio de Consumo, las operadoras telefónicas podrán identificar cuando una empresa realiza una llamada comercial no consentida (sin usar ese prefijo) y podrá bloquearla antes de que se produzca.

El Reglamento también establece que cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después. Además, los hogares y pymes -potencia contratada menor de 15 kilovatios-, podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre. En este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico. Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán 10 días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio, como a cualquier consumidor, deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

Más de un contrato de suministro a la vez

El consumidor podrá recurrir a distintas fórmulas para contratar el suministro de electricidad, optando por el mercado libre o, si cumple los requisitos, el PVPC. En el primero de los casos, entre otras novedades, se podrán firmar contratos de temporada, de duración inferior al año; también se podrá tener más de un contrato de electricidad de forma simultánea, con una o con varias comercializadoras, y asimismo acudir directamente al mercado mayorista, siempre que no coincidan en un mismo período de liquidación, actualmente de 15 minutos.

Esta opción de contratar con una comercializadora y a la vez acudir al mercado puede ser atractiva para las empresas, que también podrán suscribir instrumentos de cobertura a plazo con un generador o con una instalación de almacenamiento cuando inyecte energía a la red; en estos casos, además, sus comercializadoras deberán nominar esta energía en el mercado mediante un bilateral físico sin coste adicional para el consumidor. Todo ello redundará en una rebaja de sus costes y en un aumento de su competitividad.

De esta forma, todos los consumidores podrán disponer de dos potencias diferentes durante 12 meses, en función de sus necesidades de suministro. Podrán cambiar de una potencia a otra en períodos trimestrales, mensuales, diarios u horarios, según les convenga. La CNMC, en el ejercicio de sus competencias, determinará los precios y las condiciones de facturación aplicables a estas modificaciones.

Precios dinámicos y protección al cliente

Otra de las novedades del decreto es que a partir de un nivel de mercado, las comercializadoras estarán obligadas a ofrecer contratos a precios dinámicos. Aquellas sociedades con más de 200.000 clientes finales dispongan de ofertas de suministro con "precios dinámicos" y se establecen garantías adicionales para las comercializadoras.

El consumidor también podrá elegir contratos estacionales o eventuales, o incluso tener más de un contrato de forma simultánea. Es decir, no podrán imponerse penalizaciones o restricciones al cambio de comercializadora a los consumidores domésticos, salvo que se trate de un contrato a plazo y no haya transcurrido un año desde su formalización.

Asimismo, el decreto también crea la figura del "protector del cliente" que emitirá resoluciones vinculantes aunque en este caso tiene carácter voluntario. Las comercializadoras podrán desarrollar o no esta figura, según aclaró Aagesen, aunque los consumidores pueden dirigirse a las Juntas Arbitrales de Consumo en caso de querer imponer una reclamación.