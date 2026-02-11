Alimerka impulsa AMKash, su nueva línea de negocio mayorista para profesionales

La cadena asturiana de distribución Alimerka da un paso más en su estrategia de crecimientoDL

La cadena asturiana de distribución Alimerka da un paso más en su estrategia de crecimiento con el lanzamiento de AMKash, una nueva línea de negocio mayorista dirigida exclusivamente a profesionales, que nace con el objetivo de ofrecer una solución especializada, competitiva y plenamente alineada con los valores que definen a la compañía.

Este nuevo formato se articula como un modelo cash & carry diseñado para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento. Todo ello apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka.

AMKash mantiene intacta la filosofía de Alimerka, basada en una firme apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad, así como por una atención cercana y personalizada, entendida como un elemento clave para construir relaciones estables y de confianza con los clientes profesionales. De este modo, el proyecto aspira a convertirse en un socio estratégico para los negocios asturianos, más allá del papel de mero proveedor.

Dentro de esta nueva línea de negocio, Gijón acogerá la primera apertura de un establecimiento AMKash, que se ubicará en el Polígono de Porceyo y supondrá el inicio de la implantación física del modelo. Esta puesta en marcha servirá como punto de partida para testar, consolidar y desarrollar el formato.

En esta fase inicial de arranque y difusión, más de 1.000 clientes profesionales ya se han sumado al proyecto, un indicador claro del interés y la buena acogida de esta nueva propuesta de valor de Alimerka en el ámbito mayorista.