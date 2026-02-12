Iberdrola supera por primera vez los 20 euros por acción y ya vale más de 135.000 millones

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Nuevo hito bursátil para Iberdrola. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha superado este miércoles los 20 euros por acción por primera vez en su historia como cotizada, tras subir un 2% en una sesión bajista para el conjunto del mercado. Tras este nuevo paso, sus títulos se revalorizan ya más de un 8% en lo que va de año, consolidando a la energética como la tercera mayor cotizada del Ibex-35 y la primera de Europa con un valor de mercado de 135.160 millones de euros, solo por detrás de Inditex (177.649) y cerca de arrebatar la segunda posición al Santander (153.503). Es, de hecho, la segunda eléctrica mundial en términos de valor de mercado, por detrás de la estadounidense NextEra, que suma una capitalización de 160.000 millones de euros al cambio actual.

Sus acciones no han parado de marcar máximo tras máximo desde mediados de septiembre, con una revalorización acumulada del 30% desde entonces hasta hoy. Una inercia alcista que podría obtener un nuevo revulsivo el próximo 25 de febrero, cuando la compañía presentará sus resultados de 2025.

Unidad de opinión

El consenso de analistas, que mantienen un precio objetivo por debajo de esos 20 euros en los que ahora cotiza la compañía, anticipan un incremento del beneficio a doble dígito, gracias a la solidez del negocio regulado, la estabilidad de sus flujos de caja y el posicionamiento estratégico en redes y renovables.

Los analistas esperan que Iberdrola confirme su dinámica de crecimiento y ofrezca nuevas pistas sobre la evolución de los grandes proyectos en curso de cara a 2026, un año en el que la energética celebra además su 125 aniversario desde su fundación en Bilbao en 1901. De momento, ya saben que la hoja de ruta del grupo para 2025-2028, pasa por unas inversiones previstas de 58.000 millones de euros.

El 65% de ellas están destinadas al desarrollo de redes en Reino Unido y Estados Unidos, algo que también gusta en el mercado y que podría seguir actuando de catalizador para las acciones del grupo.

En concreto, la banca de inversión suele señalar como punto clave de este plan el hecho de que elevará en un 40% la base de activos regulados, hasta alcanzar los 70.000 millones de euros en 2028.

Además de esa consolidación como operador de infraestructuras críticas, se prevé que el Ebitda supere los 20.000 millones de euros en ese ejercicio, un objetivo que ha contribuido a consolidar la confianza de los inversores en plena volatilidad del sector energético.