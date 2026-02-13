León alcanza los 13.150 cotizantes extranjeros tras crecer un 15% interanual

El número de trabajadores extranjeros se ha incrementado en León un 15% en el último añoDL

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León registró en enero de 2026 una media de 13.150 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un incremento interanual del 15,10 por ciento, equivalente a 1.725 cotizantes más que en el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pese a este fuerte avance anual, el número de trabajadores foráneos descendió en comparación con diciembre, con 243 afiliados menos, lo que representa una variación mensual del –1,81 %.

De los 13.150 afiliados extranjeros que trabajan en León, 3.187 proceden de países de la Unión Europea, mientras que 9.963 tienen su origen en países de fuera del ámbito comunitario.

La mayor parte está encuadrada en el Régimen General, que suma 11.357 cotizantes, de los que 9.998 corresponden al régimen general "puro", 589 al sistema especial agrario y 770 al hogar.

Además, 1.793 son trabajadores autónomos, una figura que en España mantiene una tendencia creciente dentro de la población extranjera, especialmente en sectores de alta cualificación.

En el conjunto de la comunidad autónoma, la Seguridad Social contabilizó en enero 96.843 afiliados extranjeros, lo que supone 10.503 más que hace un año y un crecimiento interanual del 12,17%.

En comparación con diciembre, la cifra regional descendió en 2.016 cotizantes, un –2,04%, una caída atribuida al comportamiento estacional habitual del primer mes del año.

Castilla y León concentra así alrededor del 3,2% del total de trabajadores extranjeros que cotizan en España, en un momento en el que el país ha alcanzado los 3,03 millones de afiliados foráneos y continúa sumando efectivos laborales procedentes de otros países, especialmente de Venezuela, Colombia y Marruecos, según la última nota oficial del departamento que dirige Elma Saiz.

León, tercera provincia con mayor incremento relativo

El empuje interanual del 15,10 % convierte a León en una de las provincias de Castilla y León que más crece en afiliación extranjera, solo por detrás de Zamora (+20,2%) y Palencia (+16,4%).

Todas las provincias de la comunidad presentan avances anuales, lo que confirma la consolidación del proceso de incorporación de mano de obra extranjera en el mercado laboral autonómico.

A nivel nacional —tendencia que se reproduce en mayor o menor medida en Castilla y León— los trabajadores extranjeros tienen un peso especialmente relevante en hostelería (28,9%), agricultura (26,4%), construcción (23,5%) y transporte (17,6%).

También aumenta su presencia en actividades de mayor cualificación, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan el 13,7% del total de empleados y el 30,8% de los autónomos del sector.

El Ministerio subraya que estos trabajadores "contribuyen a sostener sectores clave de la economía española", así como al emprendimiento en actividades emergentes, un perfil que continúa en expansión en 2026.

En León, los 11.357 afiliados del Régimen General concentran la mayor parte de la mano de obra extranjera. Los 770 empleados del hogar y los 589 del agrario reflejan la especial vinculación de la población foránea con sectores como cuidados, trabajo doméstico y agricultura, especialmente relevante en las comarcas rurales de la provincia.

Más extranjeros

Los 1.793 autónomos extranjeros registrados en León representan uno de cada siete cotizantes foráneos, una proporción que continúa aumentando y que acompaña el crecimiento de iniciativas empresariales impulsadas por inmigrantes.

El país alcanzó en enero los 3.038.158 afiliados extranjeros en la serie original, casi 200.000 más que hace un año, y mantiene el porcentaje de trabajadores foráneos en torno al 14,1% del total de cotizantes.

Si se elimina el efecto estacional, el número asciende a 3.158.890 ocupados, con un incremento mensual de 23.309 personas, lo que evidencia la fortaleza estructural de este colectivo en el mercado laboral español.