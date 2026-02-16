Diez eurodiputados visitan Extremadura y evalúan el impacto del cierre de Almaraz

Publicado por Agencias Mérida Creado: Actualizado:

Diez eurodiputados, encabezados por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca, se desplazarán este lunes a Extremadura para recabar información sobre el posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y las implicaciones que ello tendría para España y para la transición energética en la Unión Europea. Los eurodiputados se reunirán con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, y discutirán la situación con las autoridades locales y regionales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además de representantes de los grupos políticos en el Parlamento regional. Al día siguiente, visitarán la planta acompañados por expertos y representantes del Comité de Empresa, según ha informado el Parlamento Europeo. La delegación esta formada por eurodiputados de Polonia, Grecia, Países Bajos, Alemania y España de distinto signo político. Según ha informado la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, la misión evaluará el impacto económico, social y energético que tendría el cierre de una infraestructura que aporta el 7 % de la electricidad nacional y da empleo a 4.000 familias en una comarca con alto riesgo de despoblación. En su opinión, la energía que proporciona es limpia, estable y segura, y evita la emisión a la atmósfera de seis millones de toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.