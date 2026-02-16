Este martes sube el SMI: Sánchez aprueba una nueva cantidad de 1.221 euros, 37 euros más

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia un presidente del Gobierno acudió ayer al Ministerio de Trabajo para asistir al acto de firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional a 1.221 euros, una medida que hoy aprobará el Consejo de Ministros y que también incluirá nuevas normas para las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales, para que el incremento sea real. No pudo ser y, aunque el Ejecutivo lo intentó, no logró alcanzar un pacto tripartito que se le resiste desde 2020, por lo que no pudo reeditar esa foto de unidad que le hubiera gustado exhibir.

Pero Pedro Sánchez le dio la vuelta al guion original, cambió La Moncloa por el ministerio de los trabajadores y trató de redimirse de la reciente debacle electoral en Aragón, que se suma a la de Extremadura, con un golpe de efecto al protagonizar, de forma inusual, dos actos imbuidos de un marcado carácter político y social: además del nuevo SMI, el fondo soberano que busca dar solución al acuciante problema de vivienda que desgasta España.

En pleno debate sobre qué tienen que hacer las izquierdas, la patronal se convirtió en el blanco de las críticas de Sánchez por haber rechazado, por sexto año consecutivo, apoyar este nuevo incremento de 37 euros al mes del salario mínimo en un discurso que, sin duda, provocará una nueva fisura en sus relaciones ð-más tensas que nunca-ð con la CEOE.

El líder del PSOE quiso agradecer -en presencia de las dos vicepresidentas primeras, María Jesús Montero y Yolanda Díaz y en un auditorio repleto de ministros, sindicatos y autoridades varias- "a los que sí estáis" y se dirigió específicamente "a aquellos que han decidido no estar aquí y, por tanto, no participar de la firma". "Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal. ¿Dónde está?", denunció en un claro reproche a la organización empresarial.

Sánchez se preguntó por qué la CEOE ha optado por "borrarse" de la subida del SMI, cuando "no es admisible" que, en un contexto de años de bonanza económica, "se mire con lupa" el sueldo de trabajadores que cobran lo mínimo y se mire hacia otro lado cuando se registran beneficios multimillonarios".

Así, Sánchez dedicó gran parte de su intervención a criticar la actitud de la patronal y recalcó que, "cuando el Ibex alcanza máximos históricos", "cuando la economía española crece al 2,8% y, por tanto, muy por encima de la media europea", "cuando las empresas consiguen beneficios multimillonarios". "ahí sí están".

Pero el presidente dio un paso más e incluso se atrevió a interferir en la negociación colectiva, una competencia exclusiva de sindicatos y empresarios, al lanzar una petición a la CEOE: "Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos allí donde hoy, por desgracia, no hay aumentos en el SMI". En este sentido, recalcó que, "cuando toca apretarse el cinturón, lo hacemos todos; y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen".

Los dardos de Díaz La ministra de Trabajo, por su parte, se mostró "muy orgullosa" de haber impulsado la renta más baja más de un 65% desde 2018 y, a su juicio, sin destruir empleo. "El salario mínimo no destruye empleo, destruye pobreza. Y esta es la bandera que preside el Gobierno de España", recalcó.

Aunque en esta ocasión no ha habido -al menos públicamente- un debate dentro del Gobierno para esta nueva subida, como sí sucedió otros años, también el pasado, Díaz sí quiso resaltar los "desacuerdos" y "discusiones potentes" que han protagonizado las diferentes facciones dentro del Gobierno y reivindicar, en su momento político más delicado, que "ha hecho lo que tenía que hacer y ha estado donde tenía que estar". A su vez, agradeció el apoyo a Pedro Sánchez: "Siempre has estado en el lado correcto de la historia", haciendo alusión a que, con sus decisiones, siempre se ha posicionado a favor de sus postulados.

"Hoy no firmamos una cifra, firmamos un compromiso renovado de país que cuida, del país que produce, del país que sostiene", aseguró Díaz. Y prometió: "Este Gobierno va a seguir avanzando y va a seguir dando buenas noticias"