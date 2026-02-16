El aumento del SMI impactará sobre todo en mujeres, jóvenes y agricultores

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Entre 1,66 millones y 2,5 millones se beneficiarán, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, de la nueva subida del salario mínimo, que implicará 37 euros más al mes en la nómina, 518 euros al año, al escalar a 1.221 euros brutos mensuales por 14 pagas y exento de tributación. La franja oscila entre las previsiones que maneja CC OO, que en un informe publicado este lunes señala que impactará de forma directa en 1,66 millones de trabajadores, y las del Gobierno, más optimistas, que lo amplía a 2,5 millones, prácticamente la misma cantidad que en los últimos dos años.

Pero la realidad es que el SMI está aún tan extendido en el mercado laboral español, más al haber escalado un 66% en los últimos ocho años, que prácticamente uno de cada diez asalariados lo cobran y, por tanto, dispondrán en su nómina de febrero de 74 euros más al acumular también la subida de enero. Más concretamente, CC OO calcula que la subida beneficiará a 1,42 millones de personas que en 2025 trabajaron a jornada completa con salarios inferiores al nuevo SMI, el 9% de la población asalariada a tiempo completo en España, a lo que hay que sumar 239.000 trabajadores a tiempo parcial, unas cifras, además, que el sindicato considera "conservadoras".

El SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los ocupados con un contrato temporal o los que trabajan en ocupaciones elementales. A su vez, tiene especial impacto en los trabajadores del campo, la hostelería o el comercio, así como aquellos que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía, según el estudio citado.

Es más, la incidencia del SMI entre las mujeres es casi el doble que entre los hombres y ellas son más del 60% de los beneficiarios. De igual forma, uno de cada tres perceptores tiene menos de 35 años. La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres, mayores de 35 años, con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía. Asimismo, CC OO señala que tres de cada cuatro perceptores tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, pero la incidencia entre los extranjeros (15,2%) prácticamente duplica la de los españoles (8%).