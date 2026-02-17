La evolución del SMI desde 1963: 62 subidas hasta los 1.221 euros de 2026

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El salario mínimo interprofesional (SMI) acumula, desde su creación en 1963, 62 subidas -cinco años se incrementó dos veces, mientras que otros cinco se mantuvo congelado- hasta alcanzar los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas en los que se situará en 2026.

Este último incremento del 3,1 %, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, es fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ya que la patronal se descolgó, e implica un aumento de 37 euros al mes, de forma que el salario mínimo anual se situará en 17.094 euros brutos con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

El salario mínimo se creó en 1963 y se mantuvo congelado durante los tres años siguientes, en tanto que a partir de 1967 se ha ido actualizando anualmente, salvo entre 1976 y 1979, años en los que se subió dos veces cada ejercicio por la elevada inflación, así como en 2004, cuando el PSOE lo actualizó a mitad de año al entrar al Gobierno.

En 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se estableció su revisión anual, previa consulta con las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Desde 1982 el Gobierno suele fijar el salario mínimo para el ejercicio siguiente en su última reunión del año, aunque esta dinámica se ha roto en los últimos años.

Es precisamente a partir de 1982 cuando el salario mínimo deja de crecer a doble dígito y comienza a moderarse hasta finales de la década de 1990.

A principios del siglo XXI los incrementos salariales se mantuvieron contenidos en el 2 %, si bien con la llegada del PSOE al poder en 2004 comenzó a experimentar incrementos de entre el 4 y el 6 %, para volver en 2010 a moderarse.

Destacan 2012 y 2014, ya con el PP en el Gobierno, cuando el SMI se congeló, mientras que en 2013 y 2015 se quedó en el medio punto de incremento y, en un punto, en 2016.

A partir de 2017 los incrementos fueron siendo mayores y, con la llegada del PSOE al Gobierno en 2018, el SMI ha acumulado una revalorización del 66 %.

El salario mínimo bruto en los 21 países de la UE ha oscilado en 2023 entre los 2.704 euros mensuales en 12 pagas de Luxemburgo y los 620 euros de Bulgaria, según los datos de Eurostat, la agencia estadística comunitaria, si bien cinco países europeos no tienen un salario mínimo: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.

Según los datos consultados, en 2025 España se situó como el séptimo país de la UE con un mayor salario mínimo, por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda y Francia.

La siguiente tabla recoge la evolución anual del SMI mensual en España desde 1963, de acuerdo con la información disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con los datos del Ministerio de Trabajo.

Asimismo, recoge la tasa interanual de diciembre del índice de precios de consumo (IPC) de cada año:

SMI Mensual Variación % IPC

1963 10,82 - 5,5

1964 10,82 0 12,7

1965 10,82 0 9,4

1966 10,82 0 5,3

1967 15,14 40,0 6,6

1968 17,30 14,3 2,9

1969 18,40 6,3 3,4

1970 21,63 17,5 6,8

1971 24,52 13,4 9,6

1972 28,12 14,7 7,3

1973 33,53 19,2 14,2

1974 40,56 20,9 17,9

1975 50,50 24,5 14,1

1976 (1) 68,51 35,6 19,8

1977 (1) 90,15 31,6 26,4

1978 (1) 108,18 20,0 16,5

1979 (1) 124,41 15,0 15,6

1980 136,85 10,2 15,2

1981 153,98 12,5 14,4

1982 170,93 11,0 14,0

1983 193,29 13,1 12,2

1984 208,79 8,0 9,0

1985 223,40 7,0 8,2

1986 241,25 8,0 8,3

1987 253,33 5,0 4,6

1988 264,69 4,5 5,8

1989 280,55 6,0 6,9

1990 300,57 7,1 6,5

1991 320,04 6,5 5,5

1992 338,25 5,7 5,3

1993 351,77 4,0 4,9

1994 364,03 3,5 4,3

1995 376,83 3,5 4,3

1996 390,18 3,5 3,2

1997 400,45 2,6 2,0

1998 408,93 2,1 1,4

1999 416,32 1,8 2,9

2000 424,80 2,0 4,0

2001 433,45 2,0 2,7

2002 442,20 2,0 4,0

2003 451,20 2,0 2,6

2004 460,50 2,0 3,2

2004 (2) 490,80 6,6 3,2

2005 513,00 4,5 3,7

2006 540,90 5,4 2,7

2007 570,60 5,5 4,2

2008 600,00 5,2 1,4

2009 624,00 4,0 0,8

2010 633,30 1,5 3,0

2011 641,40 1,3 2,4

2012 641,40 0 2,9

2013 645,30 0,6 0,3

2014 645,30 0 -1,0

2015 648,60 0,5 0,0

2016 655,20 1,0 1,6

2017 707,70 8,0 1,1

2018 735,90 4,0 1,2

2019 900,00 22,0 0,8

2020 950,00 5,5 -0,5

2021 965,00 1,57 6,5

2022 1.000,00 3,6 5,7

2023 1.080,00 8,0 3,1

2024 1.134,00 5,0 2,8

2025 1.184,00 4,4 2,9

2026 1.221,00 3,1 --

.

(1) Entre 1976 y 1979 el salario mínimo registró dos incrementos en cada ejercicio, dada la elevada inflación.

(2) Cuando los socialistas llegaron al poder en 2004 hicieron una segunda actualización que entró en vigor en julio de ese año.