Las familias numerosas de rentas altas perderán el acceso al bono social eléctrico

No todas las familias numerosas seguirán teniendo derecho al bono social eléctrico. El Consejo de Ministros aprobó este martes la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que estará en vigor los próximos cinco años y tiene como principal objetivo proteger a los hogares vulnerables frente a la dificultad de pagar las facturas de la luz. Y la principal novedad de esta hoja de ruta, que el Gobierno avanzó el pasado mes de septiembre, es la modificación del criterio de renta para el acceso de los hogares con tres hijos o más, que actualmente reciben esta prestación sin necesidad de acreditar su situación económica. El coste del bono social lo sufragan los propios consumidores con los cargos de la parte fija del recibo.

La idea de topar estas ayudas a partir de un determinado umbral de renta para igualar a todos los beneficiarios ya estuvo sobre la mesa en la anterior legislatura con la exministra Teresa Ribera al frente del Ministerio. «Principio rector» Por ahora no se ha concretado cuál será el nivel de ingresos que excluirá a los beneficiarios, pero para la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, «la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores», subrayó tras la reunión del cónclave ministerial, sin aportar más detalles salvo que el cambio de criterio para conceder el bono social eléctrico se articulará desde «el diálogo y el debate» y contando con todas las asociaciones.