Naturgy dispara sus ganancias en 2025 a la cifra récord de 2.023 M€

Publicado por Europa Pres Madrid Creado: Actualizado:

Naturgy obtuvo un beneficio neto récord de 2.023 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto a sus ganancias de 1.901 millones de euros en 2024, informó la compañía. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica de España ascendió a 5.334 millones de euros, prácticamente manteniéndose en los niveles récord de 5.365 millones de euros de 2024.

Las ventas netas del grupo totalizaron 19.455 millones de euros en 2025, lo que representa un aumento del 1,0% respecto a 2024, debido, principalmente, a unos precios más altos del gas y la electricidad, así como una mayor producción de los ciclos combinados en España, que contribuyeron a las actividades liberalizadas, junto con un aumento de la remuneración regulatoria en el negocio de distribución eléctrica en España y actualizaciones de tarifa en América Latina. No obstante, estos efectos positivos se vieron parcialmente compensados por el impacto negativo del tipo de cambio durante el año.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que en 2025 alcanzó sus previsiones «a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año, con los resultados reforzando la consistente trayectoria de cumplimiento». Señaló que a lo largo del pasado ejercicio los precios del gas y la electricidad se mantuvieron en promedio por encima de 2024, impulsados por las tensiones geopolíticas persistentes y la incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo en 2025 en promedio por debajo de 2024.

INVIERTE 2.142 MILLONES, CON EL 47% DESTINADO A REDES.

Por otra parte, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros en 2025, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables selectivos.

En línea con su plan estratégico, las redes representaron el 47% de la inversión total, frente al 40% en 2024, mientras que las renovables representaron el 36%, frente al 44% de 2024.

Mientras, la capacidad instalada renovable del grupo alcanzó los 8,1 gigavatios (GW), con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción. A este respecto, la compañía indicó que la disciplina de capital y la rentabilidad siguen siendo "una piedra angular en el entorno actual, manteniendo un enfoque selectivo en el crecimiento de renovables".

CONTRATO CON ARGELIA Y SUMINISTROS CON EE UU

Asimismo, Naturgy cerró en el ejercicio las condiciones comerciales y de precios hasta el final de 2027 en lo que se refiere al contrato de suministro por gasoducto desde Argelia, y firmó nuevos suministros de gas licuado con los Estados Unidos. También avanzó en la utilización del biometano en las redes de gas en España, que actualmente ya alcanza 170 gigavatios hora (GWh).

En lo que respecta a la deuda neta de la empresa, a cierre de 2025 ascendió a 12.317 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros un año antes. El ratio de deuda neta/Ebitda se mantuvo en 2,3 veces, incluso después del impacto de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros que completó el grupo en junio de 2025. La liquidez del grupo se aproxima a los 10.000 millones de euros.

A este respecto, como parte del compromiso de Naturgy bajo su plan estratégico 2025-2027, se colocaron en el mercado 495 millones de euros y 879 millones de euros de las acciones recompradas en agosto y octubre respectivamente para mejorar el 'free float' de la compañía y la liquidez de sus acciones.

Reynés subrayó que estos resultados "constatan, una vez más, el compromiso y la capacidad de todo el equipo Naturgy para cumplir lo que promete, y también confirman que la compañía avanza con determinación en su hoja de ruta".

A este respecto, valoró que el proceso de transformación emprendido en 2018 "ha permitido construir una compañía más sólida, eficiente y mejor preparada para afrontar el futuro desde una posición de mayor fortaleza, apoyada en un balance solvente y con una estrategia clara".

Y es que entre 2018 -año de la llegada de Reynés a la compañía- y 2025, Naturgy ha generado caja por alrededor de 41.000 millones de euros, de los que ha destinado más de 16.000 a la inversión, casi 12.000 a retribuir a sus accionistas, más de 8.000 a contribuir a la sociedad con impuestos y tasas, y más de 4.000 a reducir su deuda.

ACELERA EL DIVIDENDO A SUS ACCIONISTAS.

Respecto a la retribución a sus accionistas, el dividendo efectivo para 2025 será de 1,77 euros por acción -por encima de los 1,7 euros comprometidos-, lo que se traducirá en un dividendo final para el pasado ejercicio de 0,57 euros/acción, sujeto a aprobación por la Junta General de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de marzo, a pagar el próximo mes de marzo.

Con su nueva 'hoja de ruta' lanzada hace un año, Naturgy revisó su política de dividendos, estableciendo una trayectoria anual de dividendo por acción, aumentando de un mínimo de 1,7 euros en 2025 a 1,8 euros en 2026 y 1,9 euros en 2027, sujeto a mantener una calificación crediticia de 'BBB'.

El grupo energética señaló que en 2025 su contribución a la sociedad en impuestos y tasas rozó los 1.300 millones de euros y los dividendos a los accionistas fueron de alrededor de 1.700 millones de euros.

1.900 MILLONES DE BENEFICIO Y 5.300 MILLONES DE EBTIDA EN 2026.

De cara a este 2026, Naturgy espera mantener el mismo nivel de resultados, "pese a las difíciles condiciones del entorno energético y gracias a su proactiva gestión de riesgos y coberturas".

Así, la energética prevé superar tanto un Ebitda de 5.300 millones de euros como un beneficio neto de 1.900 millones de euros, acometer inversiones orgánicas de alrededor de 2.100 millones de eruos, y situar la deuda en alrededor de 13.500 millones de euros.

Asimismo, la compañía se compromete a distribuir un dividendo mínimo de 1,8 euros por acción, superior al de 2025. Todos estos objetivos se encuentran en línea con los del plan estratégico 2025-2027.

En cuanto a las prioridades estratégicas inmediatas, el grupo apuesta por capturar las oportunidades de los centros de datos; mantener la resiliencia de su negocio de redes de distribución, prestando atención continua a la gestión regulatoria proactiva; continuar la reducción del riesgo del escenario en la gestión de la energía y asegurar el suministro energético gracias a su flota de ciclos combinados.

También se marca como metas continuar el desarrollo de su generación renovable, manteniendo su disciplina financiera en el análisis de inversión; seguir la apuesta por el biometano como agente de descarbonización, y consolidar su novedoso modelo de gestión comercial, NewCo, centrado en mejorar el servicio al cliente.