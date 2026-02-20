El Ayuntamiento de León destina 50.000 euros a la promoción de la actividad comercial

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha dado el visto bueno este viernes a la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de actividades en materia de promoción de la actividad comercial en el municipio de León para el año 2026, dotada con 50.000 euros.

El Consistorio ha informado que podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones las federaciones de comercio y las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro, con fines comerciales o representativas del sector, que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Serán subvencionables aquellas actuaciones dirigidas a la promoción y dinamización del comercio local, incluyendo la realización de campañas promocionales, acciones de fomento del asociacionismo entre comerciantes y actividades formativas dirigidas a autónomos y empleados del sector.

También podrán financiarse iniciativas vinculadas a la edición de catálogos, folletos, carteles, señalización e imagen comercial, así como actividades de dinamización de los centros comerciales abiertos.

Asimismo, se considerarán subvencionables los gastos destinados a la implantación y mantenimiento de páginas web, aplicaciones informáticas u otras herramientas digitales orientadas a la promoción del comercio local, así como los gastos corrientes derivados del mantenimiento y alquiler de la sede de la entidad.

Por otro lado, en la sesión de este viernes también se ha aprobado la convocatoria para la obtención becas de alojamiento para deportistas de primeros clubes en la ciudad de León, dotada con una partida económica de 45.000 euros.

En concreto, la convocatoria impulsada desde la Concejalía de Deportes dentro de su plan estratégico de subvenciones tiene por objeto regular la concesión de diez becas por importe de 4.500 euros cada una, destinadas a cubrir los gastos de alojamiento y manutención, de deportistas que formen parte de primeros equipos de clubes representativos de la ciudad de León durante la temporada 2025/2026, otorgándose como máximo una beca por club.

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los deportistas que, en la fecha de publicación, tengan entre 16 y 30 años y cumplan los requisitos establecidos, además de contar con licencia federativa en vigor y formar parte del primer equipo de un club deportivo con domicilio social en el término municipal de León.